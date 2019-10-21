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Депутат гордумы Карпинска досрочно лишен полномочий из-за недостоверных сведений о доходах

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Депутата гордумы Карпинска досрочно лишили полномочий из-за недостоверных сведений о доходах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе проверки надзорного ведомства были изучены сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами думы шестого созыва на себя и членов их семей.



В справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на супругу за 2016 год не указан доход от продажи транспортного средства. При предоставлении сведений о доходах за 2017 год не отражен доход от инвестиционной компании.



Ранее по факту выявленных нарушений прокуратура Карпинска внесла в адрес председателя гордумы представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. На заседании думы депутатами принято решение о непрекращении досрочно полномочий депутата.



Прокурор Карпинска направил в городской суд административное исковое заявление с требованием о признании незаконным решения городской думы и досрочном прекращении полномочий депутата. Cуд удовлетворил административные исковые требования прокуратуры, признав незаконным решение думы, депутат досрочно лишена полномочий.



Решение суда в законную силу не вступило.

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