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Депутат гордумы Карпинска досрочно лишен полномочий из-за недостоверных сведений о доходах
21 октябрь 2019 (12:36)
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Депутата гордумы Карпинска досрочно лишили полномочий из-за недостоверных сведений о доходах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе проверки надзорного ведомства были изучены сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами думы шестого созыва на себя и членов их семей.
В справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на супругу за 2016 год не указан доход от продажи транспортного средства. При предоставлении сведений о доходах за 2017 год не отражен доход от инвестиционной компании.
Ранее по факту выявленных нарушений прокуратура Карпинска внесла в адрес председателя гордумы представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. На заседании думы депутатами принято решение о непрекращении досрочно полномочий депутата.
Прокурор Карпинска направил в городской суд административное исковое заявление с требованием о признании незаконным решения городской думы и досрочном прекращении полномочий депутата. Cуд удовлетворил административные исковые требования прокуратуры, признав незаконным решение думы, депутат досрочно лишена полномочий.
Решение суда в законную силу не вступило.
В ходе проверки надзорного ведомства были изучены сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами думы шестого созыва на себя и членов их семей.
В справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на супругу за 2016 год не указан доход от продажи транспортного средства. При предоставлении сведений о доходах за 2017 год не отражен доход от инвестиционной компании.
Ранее по факту выявленных нарушений прокуратура Карпинска внесла в адрес председателя гордумы представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. На заседании думы депутатами принято решение о непрекращении досрочно полномочий депутата.
Прокурор Карпинска направил в городской суд административное исковое заявление с требованием о признании незаконным решения городской думы и досрочном прекращении полномочий депутата. Cуд удовлетворил административные исковые требования прокуратуры, признав незаконным решение думы, депутат досрочно лишена полномочий.
Решение суда в законную силу не вступило.
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