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Житель Сухого Лога выполнил решения Арбитражного суда только после вмешательства службы судебных приставов

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Житель Сухого Лога Сергей Рябцев выполнил решения Арбитражного суда только после вмешательства службы судебных приставов и угрозы уголовного преследования. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном Управлением ФССП России по Свердловской области.



Сергей Рябцев был признан арбитражным судом виновным в распространении недостоверных сведений о деятельности компании «ФОРЭС». Тот же суд обязал его публично опровергнуть свои высказывания. На то, чтобы выполнить решение суда, у Сергея Рябцева ушло четыре месяца.



Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области, Сергей Рябцев отказывался добровольно выполнить решение суда, несмотря на то, что судом было постановлено взыскать с него по 100 руб. за каждый день неисполнения судебного акта.



«Будучи ознакомленным с постановлением о возбуждении исполнительного производства, должник, несмотря на ежедневное начисление штрафной санкции, не торопился исполнять решение суда и в своих жалобах на имя начальника отдела — старшего судебного пристава указывал на отказ от его исполнения», — говорится в сообщении.



По данным ведомства, Сергей Рябцев дважды намеренно пропустил установленные судом сроки исполнения решения, в результате чего с него был взыскан штраф в размере 5 тыс. руб. за нарушение части 1.2. статьи 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».



Сергей Рябцев стал вторым жителем Свердловской области, привлеченным к ответственности по этой статье, введенной в октябре 2018 года.



Также сотрудники службы судебных приставов разъяснили последствия, к которым может привести дальнейшее неисполнение судебного решения. Одним из них могло стать привлечение к уголовной ответственности по части 1 статьи 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».



Только поле всех этих дисциплинарных мер житель Сухого Лога опроверг свои высказывания, зачитав перед видеокамерой соответствующее решение Арбитражного суда Свердловской области.



1 октября суд удовлетворил еще один иск компании к Сергею Рябцеву. На этот раз ложью были признаны четыре утверждения, которые сухоложец сделал на видеокамеру во время одного из своих одиночных пикетов. На судебном процессе ответчик не смог привести ни одного доказательства достоверности своих заявлений и, выслушав резолюцию, заявил, что на этот раз выполнит решение в срок. Если он не подаст апелляцию, решение вступит в силу с 1 ноября.

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