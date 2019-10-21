Новости дня
За месяц из Екатеринбурга выдворили более 114 нелегальных мигрантов
21 октябрь 2019 (11:06)
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. За минувший месяц 114 нелегальных мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана и Азербайджана были выдворены из Екатеринбурга. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Свердловской области.
Иностранные граждане нарушили правила въезда в РФ, режима пребывания в стране, либо осуществляли незаконную трудовую деятельность.
Всего с начала года за пределы РФ судебными приставами Свердловской области принудительно выдворены 1 тыс. 559 нелегальных мигрантов.
Иностранные граждане нарушили правила въезда в РФ, режима пребывания в стране, либо осуществляли незаконную трудовую деятельность.
Всего с начала года за пределы РФ судебными приставами Свердловской области принудительно выдворены 1 тыс. 559 нелегальных мигрантов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За неделю с территории Свердловской области судебные приставы выдворили 86 иностранцев-нелегалов
- За прошедшую неделю из Екатеринбурга выдворили 50 нелегальных мигрантов
- За неделю из Екатеринбурга выдворили 36 нелегальных мигрантов
- В Екатеринбурге судебные приставы за одни сутки выдворили из страны более 30 нелегальных мигрантов
- Судебные приставы выдворили из Свердловской области 26 мигрантов