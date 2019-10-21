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За месяц из Екатеринбурга выдворили более 114 нелегальных мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. За минувший месяц 114 нелегальных мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана и Азербайджана были выдворены из Екатеринбурга. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Свердловской области.



Иностранные граждане нарушили правила въезда в РФ, режима пребывания в стране, либо осуществляли незаконную трудовую деятельность.



Всего с начала года за пределы РФ судебными приставами Свердловской области принудительно выдворены 1 тыс. 559 нелегальных мигрантов.

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