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Годовая инфляция в УрФО в сентябре составила 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в сентябре 2019 года составила 3,7% против 3,8% в августе, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Годовая продовольственная инфляция в УрФО в сентябре упала до 4% с 4,3% в августе. В сфере услуг рост цен в УрФО в сентябре по сравнению с августом снизился на 0,1 процентных пункта, до 4,2%.



Отметим, годовая инфляция в УрФО в сентябре осталась ниже общероссийского показателя в основном за счет автономных округов Тюменской области. Уровень цен в этих северных регионах значительно выше, чем на остальном Урале, а темпы их роста — более низкие (в ХМАО — 2,7%, в ЯНАО — 0,9%, в целом по Тюменской области — 2,6%).



По прогнозу Банка России, в дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по стране останется вблизи 4%.

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