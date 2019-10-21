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С 1 ноября российские школьники смогут принять участие в Олимпиаде «Росатом»

21 октябрь 2019 (09:44)

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Для российских школьников 1 ноября стартует дистанционный отборочный тур Олимпиады «Росатом» по профильным направлениям (математика и физика), посвященной предстоящему 75-летию атомной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ).

Олимпиада предназначена для учеников 7-11 классов и проводится НИЯУ МИФИ и госкорпорацией «Росатом».

«Отборочный этап будет включать два независимых тура — очный в Москве и дистанционный. Школьники смогут попробовать свои силы в любом из них, при этом при прохождении в заключительный этап будет учитываться лучший из показанных результатов», — рассказали в пресс-службе.

Для участия в дистанционном отборочном туре необходимо зарегистрироваться на сайте org.mephi.ru или зайти в личный кабинет в информационной системе, воспользовавшись логином и паролем (для зарегистрированных ранее).

Победители и призеры Олимпиады «Росатом» получат льготы при поступлении в вузы в 2020 году.

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