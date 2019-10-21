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Александр Высокинский подписал постановление о проекте межевания территории возле Октябрьской площади

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проекте межевания территории в границах улицы Бориса Ельцина — продолжения улицы Боевых Дружин — набережной Рабочей Молодежи — Октябрьской площади — улицы Антона Валека. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.



Ранее в администрацию Екатеринбурга обратилось ООО «Навигатор» с предложением подготовить проект межевания этого участка возле Октябрьской площади.



В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, правилами землепользования и застройки Екатеринбурга, на основе статьи 35 устава города предприятие получило соответствующее разрешение. Теперь ему предстоит получить в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга техническое задание на разработку документации для внесения изменений в проект межевания территории.



Стоит пояснить, что все изменения сконцентрированы в районе пересечения улиц Февральской Революции и Антона Валека и затронут территорию, связанную с тремя участками: два под объектами незавершенного строительства и один под перспективным подземным паркингом.



«Изменения исключительно технические и касаются способов образования земельных участков и порядка проведения кадастровых работ. Разрешение выдается лишь на корректировку проекта межевания в локализованных границах, поэтому все иные решения проекта межевания сохраняются, как и проект планировки», — говорится в сообщении.



Принятое постановление действует в течение трех лет с момента опубликования.

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