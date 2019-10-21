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Минэнерго планирует через месяц внести в правительство РФ энергостратегию до 2035 года
21 октябрь 2019 (09:06)
УрБК, Москва, 21.10.2019. Минэнерго планирует через месяц внести в правительство РФ энергостратегию до 2035 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Новака.
«У нас как задача стоит внести в правительство в этом году стратегию. У нас сейчас проходит обсуждение публичное, и плюс мы на следующей неделе разошлем проект стратегии в федеральные органы власти для того, чтобы через месяц внести в правительство РФ», — сказал Александр Новак.
Энергостратегия будет содержать задачи и ориентиры по развитию отраслей топливно-энергетического комплекса. Как сообщал директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа министерства энергетики Александр Гладков, документ будет содержать оптимистичный и пессимистичный варианты развития.
«У нас как задача стоит внести в правительство в этом году стратегию. У нас сейчас проходит обсуждение публичное, и плюс мы на следующей неделе разошлем проект стратегии в федеральные органы власти для того, чтобы через месяц внести в правительство РФ», — сказал Александр Новак.
Энергостратегия будет содержать задачи и ориентиры по развитию отраслей топливно-энергетического комплекса. Как сообщал директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа министерства энергетики Александр Гладков, документ будет содержать оптимистичный и пессимистичный варианты развития.
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