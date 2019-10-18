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В банке «Открытие» выразили обеспокоенность после смертельного ограбления в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. Банк «Открытие», в офисе которого грабителем убит клиент, обеспокоен ситуацией в Екатеринбурге.



«Ситуация в Екатеринбурге вызывает нашу глубокую обеспокоенность. Это не первый случай нападения на офисы финансовых учреждений в регионе. В последнее время здесь также происходили и другие резонансные преступления. Рассчитываем, что руководство правоохранительных органов предпримет все необходимые меры для устранения угрозы безопасности клиентов и сотрудников банков, жителей региона в целом», — сообщает в своем официальном заявлении банк «Открытие», в екатеринбургское отделение которого сегодня ворвался вооруженный обрезом грабитель.



«Наш безусловный приоритет — безопасность клиентов и сотрудников банка, и мы предпринимаем все меры, необходимые для ее обеспечения. Мы потрясены произошедшей трагедией и выражаем глубокие и искренние соболезнования семье погибшего, которой банк окажет необходимую материальную помощь. Посетителям и сотрудникам банка, ставшим участниками и свидетелями происшествия, будет оказана психологическая поддержка. Призываем всех в подобных ситуациях не предпринимать никаких действий, ставящих под угрозу собственную безопасность», — отмечается в сообщении пресс-службы кредитной организации.



Отметим, что грабителя в офисе «Открытия» обезоружили и задержали сами клиенты банка. Один из них при этом погиб. Сотрудники частного охранного предприятия, которое должно было охранять офис «Открытия», прибыли на место преступления, когда грабитель уже был задержан.

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