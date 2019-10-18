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«Уральские авиалинии» с начала года перевезли 2 млн пассажиров в аэропорт «Иркутск»

18 октябрь 2019 (16:33)

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. Юбилейный двухмиллионный пассажир международного аэропорта «Иркутск» за 2019 год зарегистрирован на рейсе «Уральских авиалиний».

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, им стала Варвара Липухина, которая 18 октября вылетала в Москву рейсом U6-16.

«Встреча прошла в торжественной обстановке: в честь почетной гостьи играл духовой оркестр, а с потолка сыпался дождь из воздушных шаров. Варвару поздравили коммерческий директор аэропорта Юрий Курдюков и Вячеслав Земеров, руководитель иркутского представительства авиакомпании «Уральские авиалинии», — говорится в сообщении.

«Мы очень рады, что двухмиллионным пассажиром иркутского аэропорта стала пассажирка нашей авиакомпании. Сегодня прекрасный повод поблагодарить аэропорт «Иркутск» за совместную работу. В этом году вместе нам удалось намного раньше встретить двухмиллионного пассажира. Поздравляю коллег с этим знаменательным событием!», — отметил Вячеслав Земеров.

Аэропорт «Иркутск» третий год подряд встречает двухмиллионного пассажира, и каждый раз это происходит почти на полтора месяца раньше.

Двухмиллионный пассажир международного аэропорта Минеральных вод также был зарегистрирован на рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии». Торжественное мероприятие прошло в минувший вторник.

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