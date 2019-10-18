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В Свердловской области утвердили основные направления долговой политики до 2022 года
18 октябрь 2019 (16:12)
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. Правительство Свердловской области утвердило основные направления государственной долговой политики региона на 2020 год и плановый период до 2022 года, указано в постановлении, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
«В 2020-2022 годах целью долговой политики будет сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности областного бюджета, осуществление заимствований в объемах, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач», — говорится в документе.
Целями долговой политики на среднесрочный период являются сохранение объема государственного долга на безопасном уровне и обеспечение доли общего объема долговых обязательств не более 50% доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. А также обеспечение сохранения дефицита областного бюджета на уровне не более 10% от суммы доходов без учета безвозмездных поступлений.
Так, в 2020 году и плановом периоде Свердловская область намерена привлекать исключительно среднесрочные и долгосрочные рыночные заимствования. Сохранять объем размещения государственных облигаций Свердловской области в структуре заимствований и при возможности минимизировать привлечение коммерческих кредитов. Продлевать мораторий в предстоящем финансовом периоде на предоставление государственных гарантий по обязательствам третьих лиц.
«Привлечение средств федерального бюджета будет осуществляться исключительно для поддержания ликвидности областного бюджета в случае возникновения временного кассового разрыва при исполнении областного бюджета в течение финансового года», — отмечается в постановлении.
«В 2020-2022 годах целью долговой политики будет сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности областного бюджета, осуществление заимствований в объемах, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач», — говорится в документе.
Целями долговой политики на среднесрочный период являются сохранение объема государственного долга на безопасном уровне и обеспечение доли общего объема долговых обязательств не более 50% доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. А также обеспечение сохранения дефицита областного бюджета на уровне не более 10% от суммы доходов без учета безвозмездных поступлений.
Так, в 2020 году и плановом периоде Свердловская область намерена привлекать исключительно среднесрочные и долгосрочные рыночные заимствования. Сохранять объем размещения государственных облигаций Свердловской области в структуре заимствований и при возможности минимизировать привлечение коммерческих кредитов. Продлевать мораторий в предстоящем финансовом периоде на предоставление государственных гарантий по обязательствам третьих лиц.
«Привлечение средств федерального бюджета будет осуществляться исключительно для поддержания ликвидности областного бюджета в случае возникновения временного кассового разрыва при исполнении областного бюджета в течение финансового года», — отмечается в постановлении.
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