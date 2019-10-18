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ЦБ намерен как можно быстрее продать санируемые банки

УрБК, Москва, 18.10.2019. ЦБ заинтересован в том, чтобы как можно быстрее продать банки, попавшие на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.



«В нашей ситуации мы финансируем санацию и после того, как мы перешли от кредитной схемы к схеме вливания в капитал — я это считаю абсолютно правильным. Мы уже видим по факту, что эта схема позволяет быстрее возвращать банки к нормальным условиям деятельности, когда они соблюдают все нормативы, нет несправедливой конкуренции на рынке. Но мы в результате действительно оказались собственниками еще нескольких банков, и то, что касается нашего участия в санируемых банках, мы заинтересованы как можно быстрее их продать на рынке», — сказала Эльвира Набиуллина.



При этом она отметила, что продать санируемые банки сразу не получится. Сначала нужно показать инвесторам, как данные финансово-кредитные организации работают и какую прибыль могут приносить.



Ранее зампред ЦБ РФ Василий Поздышев заявлял, что потери Банка России от санации банков по новому механизму составляют от 750 млрд до 1,4 трлн руб. Он отметил, что размер потерь будет зависеть от судьбы исков о возмещении убытков бывшими контролирующими лицами.

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