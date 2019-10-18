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Совет директоров СКБ-банка продлил полномочия председателя правления Дениса Репникова

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. На заседании 16 октября совет директоров ПАО «СКБ-банк» единогласным решением продлил на пять лет полномочия председателя правления кредитно-финансовой организации Дениса Репникова. Он занимает эту должность с 2014 года.



Как сообщает пресс-служба СКБ-банка, также на пять лет были продлены полномочия заместителей председателя правления Дмитрия Иванова и Алексея Луценко, который занимает пост директора по развитию розничного бизнеса банка.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:29</span><br /><strong>Совет директоров СКБ-банка продлил полномочия председателя правления Дениса Репникова</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. На заседании 16 октября совет директоров ПАО «СКБ-банк» единогласным решением продлил на пять лет полномочия председателя правления кредитно-финансовой организации Дениса Репникова. Он занимает эту должность с 2014 года.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090712-sovet-direktorov-skb-banka-prodlil-polnomochiya-predsedatelya-pravleniya-denisa-repnikova.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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