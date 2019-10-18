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Совет директоров СКБ-банка продлил полномочия председателя правления Дениса Репникова

18 октябрь 2019 (15:29)

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. На заседании 16 октября совет директоров ПАО «СКБ-банк» единогласным решением продлил на пять лет полномочия председателя правления кредитно-финансовой организации Дениса Репникова. Он занимает эту должность с 2014 года.

Как сообщает пресс-служба СКБ-банка, также на пять лет были продлены полномочия заместителей председателя правления Дмитрия Иванова и Алексея Луценко, который занимает пост директора по развитию розничного бизнеса банка.

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