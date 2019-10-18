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Въездной турпоток в Свердловскую область в I полугодии вырос на 15%

Въездной турпоток в Свердловскую область в I полугодии 2019 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«Ежегодно увеличивается поток гостей, прибывающих в регион, в том числе из-за рубежа. По итогам 2018 года туристский поток превысил 1,5 млн человек, что на 14% выше аналогичного показателя в 2017 году. В 2019 году также отмечается положительная динамика — по итогам I полугодия отмечен рост на 15% к аналогичному периоду прошлого года — 785,7 тыс. человек», — сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.



Министр также отметила, что в 2019 году также сохранилась тенденция к увеличению объема туристских услуг: по итогам первого полугодия объем составил 7,5 млрд руб. — 126% к уровню прошлого года. При этом на Свердловскую область приходится около 60% от общего объема туристских услуг по всему Уральскому федеральному округу.



По итогам 2018 года Свердловская область заняла 2-е место в России после Москвы по объему туристских услуг (15,4 млрд руб.). Регион имеет все предпосылки, чтобы стать одной из точек роста туристской индустрии России. Область входит в первую десятку субъектов РФ по итогам Национального туристического рейтинга, лидируя в Уральском регионе.

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