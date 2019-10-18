Новости дня
Въездной турпоток в Свердловскую область в I полугодии вырос на 15%
18 октябрь 2019 (15:05)
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. Въездной турпоток в Свердловскую область в I полугодии 2019 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
«Ежегодно увеличивается поток гостей, прибывающих в регион, в том числе из-за рубежа. По итогам 2018 года туристский поток превысил 1,5 млн человек, что на 14% выше аналогичного показателя в 2017 году. В 2019 году также отмечается положительная динамика — по итогам I полугодия отмечен рост на 15% к аналогичному периоду прошлого года — 785,7 тыс. человек», — сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.
Министр также отметила, что в 2019 году также сохранилась тенденция к увеличению объема туристских услуг: по итогам первого полугодия объем составил 7,5 млрд руб. — 126% к уровню прошлого года. При этом на Свердловскую область приходится около 60% от общего объема туристских услуг по всему Уральскому федеральному округу.
По итогам 2018 года Свердловская область заняла 2-е место в России после Москвы по объему туристских услуг (15,4 млрд руб.). Регион имеет все предпосылки, чтобы стать одной из точек роста туристской индустрии России. Область входит в первую десятку субъектов РФ по итогам Национального туристического рейтинга, лидируя в Уральском регионе.
«Ежегодно увеличивается поток гостей, прибывающих в регион, в том числе из-за рубежа. По итогам 2018 года туристский поток превысил 1,5 млн человек, что на 14% выше аналогичного показателя в 2017 году. В 2019 году также отмечается положительная динамика — по итогам I полугодия отмечен рост на 15% к аналогичному периоду прошлого года — 785,7 тыс. человек», — сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.
Министр также отметила, что в 2019 году также сохранилась тенденция к увеличению объема туристских услуг: по итогам первого полугодия объем составил 7,5 млрд руб. — 126% к уровню прошлого года. При этом на Свердловскую область приходится около 60% от общего объема туристских услуг по всему Уральскому федеральному округу.
По итогам 2018 года Свердловская область заняла 2-е место в России после Москвы по объему туристских услуг (15,4 млрд руб.). Регион имеет все предпосылки, чтобы стать одной из точек роста туристской индустрии России. Область входит в первую десятку субъектов РФ по итогам Национального туристического рейтинга, лидируя в Уральском регионе.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловская область заняла 43 место в рейтинге регионов по темпам роста зарплаты
- В Челябинской области в январе-июле продали 77 тыс. подержанных автомобилей
- Внешний миграционный поток в Свердловскую область вырос в 3,5 раза
- Свердловская область покинула топ-10 российских регионов по качеству жизни
- Свердловская область покинула топ-10 российских регионов по качеству жизни