Новости дня
Официальный курс доллара США снизился на 6 коп., евро вырос на 23 коп.
18 октябрь 2019 (14:48)
УрБК, Москва, 18.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 октября 2019 года. Курс долл. США снизился на 6 коп. до 63,95 руб., евро вырос на 23 коп. до 71,13 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро вырос на 5 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 19 коп., евро снизился на 3 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 3,6 коп., евро вырос на 24 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 30 коп., евро снизился на 5 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 5,62 коп., евро снизился на 8,23 коп.