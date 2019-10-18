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В Екатеринбурге изменили схему движения на перекрестке улиц Серафимы Дерябиной — Бардина — Зоологическая

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. В Екатеринбурге изменили схему организации дорожного движения на перекрестке улиц Серафимы Дерябиной — Бардина — Зоологическая. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



На этом участке установили дорожные знаки 5.15.2 «Направления движения по полосам», запрещающие левый поворот с улицы Зоологическая на улицу Серафимы Дерябиной. А для транспортного потока, двигающегося с улицы Зоологическая в направлении улицы Шаумяна, теперь есть разворот у регулируемого пешеходного перехода возле ГКБ № 6.



Как подчеркивают специалисты МБУ «Центр организации движения», новая схема позволит увеличить пропускную способность перекрестка и уменьшить время задержки общественного транспорта.

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