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Доля элитных квартир в общем объеме строящегося жилья в РФ составляет 2%

УрБК, Москва, 18.10.2019. Доля квартир элит-класса в общем объеме строящегося жилья в России составляет 2%, говорится в аналитической записке «Жилищное строительство», которую подготовил ЦБ.



«В структуре многоквартирного строительства по классам качества преобладают дома эконом- (44%) и комфорт-класса (45%). На квартиры бизнес-класса приходится 9% от общей площади строящегося жилья, на элитные квартиры — 2%», — говорится в исследовании.

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