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ЦБ в январе-сентябре выявил более 2 тыс. нелегальных финансовых организаций

УрБК, Москва, 18.10.2019. Банк России за январь-сентябрь 2019 года выявил 2 тыс. 165 нелегальных организаций, из которых 1 тыс. 576 являются «черными кредиторами». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха.



Он добавил, что в Банке России к нелегальным кредиторам также относят организации, работающие по схемам возвратного лизинга. За 2018 год и три квартала 2019 года было выявлено 73 псевдолизинговые компании, осуществлявшие мошенническую деятельность. В их отношении было возбуждено 32 дела об административных правонарушениях.



Также по итогам девяти месяцев 2019 года регулятор выявил 58 недобросовестных посредников, которые работали на страховом рынке. Они предлагали платные услуги по оформлению электронного ОСАГО.

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