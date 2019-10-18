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Минэкономразвития прогнозирует замедление роста ВВП в IV квартале до 1,4-1,5%
18 октябрь 2019 (10:59)
УрБК, Москва, 18.10.2019. Рост ВВП в III квартале 2019 года ускорился до 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщается в обзоре, опубликованном на сайте Минэкономразвития.
Темп роста ВВП с начала 2019 года оценивается на уровне 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в сентябре 2019 года — на уровне 2% по сравнению с сентябрем 2018 года. Вместе с тем, как отмечают в министерстве, резкое ускорение роста ВВП является неустойчивым и во многом связано с разовыми факторами.
«Более высокий по сравнению с I полугодием 2019 года темп роста ВВП обусловлен значительным увеличением запасов материальных оборотных средств, которое произошло в результате сохранения высоких показателей в промышленности и высокого урожая сельскохозяйственных культур на фоне слабого внутреннего спроса. С учетом ожидаемого дальнейшего охлаждения потребительского спроса темп роста ВВП в IV квартале 2019 года может замедлиться до 1,4-1,5 % по сравнению с IV кварталом 2018 года», — комментируют в ведомстве.
По оценке Минэкономразвития, наибольший положительный вклад (около 0,8 процентных пункта) внесло увеличение запасов материальных оборотных средств. Значительный вклад (около 0,6 процентных пункта) добавило восстановление роста товарного экспорта. Также свою роль сыграло и промышленное производство (0,6 процентных пункта).
Темп роста ВВП с начала 2019 года оценивается на уровне 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в сентябре 2019 года — на уровне 2% по сравнению с сентябрем 2018 года. Вместе с тем, как отмечают в министерстве, резкое ускорение роста ВВП является неустойчивым и во многом связано с разовыми факторами.
«Более высокий по сравнению с I полугодием 2019 года темп роста ВВП обусловлен значительным увеличением запасов материальных оборотных средств, которое произошло в результате сохранения высоких показателей в промышленности и высокого урожая сельскохозяйственных культур на фоне слабого внутреннего спроса. С учетом ожидаемого дальнейшего охлаждения потребительского спроса темп роста ВВП в IV квартале 2019 года может замедлиться до 1,4-1,5 % по сравнению с IV кварталом 2018 года», — комментируют в ведомстве.
По оценке Минэкономразвития, наибольший положительный вклад (около 0,8 процентных пункта) внесло увеличение запасов материальных оборотных средств. Значительный вклад (около 0,6 процентных пункта) добавило восстановление роста товарного экспорта. Также свою роль сыграло и промышленное производство (0,6 процентных пункта).
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