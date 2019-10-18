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ММК в I полугодии потратил на обучение персонала почти 70 млн рублей
18 октябрь 2019 (10:36)
УрБК, Магнитогорск, 18.10.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) в I полугодии 2019 года общие затраты на обучение сотрудников предприятия составили 67,6 млн руб. Это в 1,8 раза больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ОАО «ММК».
За шесть месяцев текущего года по различным программам повышения квалификации и переподготовки на ММК прошли обучение более 6 тыс. 668 работников, в том числе 3 тыс. 770 рабочих и около 2,9 тыс. руководителей, специалистов и служащих. Больше всего рабочих — почти 2 тыс. человек — обучались на курсах повышения квалификации, 922 человека прошли профессиональную подготовку и переподготовку. Еще одним важным направлением работы по корпоративному обучению персонала является не имеющая аналогов в России «Школа безопасности», открытая в 2018 году.
Это специальный тренировочный полигон, построенный для работников металлургического комбината и организаций Группы ММК. Главная цель школы — снижение травматизма на производстве, а также отработка навыков работы на наиболее опасных участках. В первом полугодии текущего года обучение в «Школе безопасности» на ММК прошли 853 человека. Общие затраты на обучение составили в первом полугодии 67 млн 628 тыс. руб.
По сообщению Управления информации и общественных связей, кадровый резерв Группы ежегодно пополняют не менее полутысячи выпускников магнитогорских профильных учебных заведений. На ММК осуществляется непрерывная подготовка персонала по различным учебным программам.
За шесть месяцев текущего года по различным программам повышения квалификации и переподготовки на ММК прошли обучение более 6 тыс. 668 работников, в том числе 3 тыс. 770 рабочих и около 2,9 тыс. руководителей, специалистов и служащих. Больше всего рабочих — почти 2 тыс. человек — обучались на курсах повышения квалификации, 922 человека прошли профессиональную подготовку и переподготовку. Еще одним важным направлением работы по корпоративному обучению персонала является не имеющая аналогов в России «Школа безопасности», открытая в 2018 году.
Это специальный тренировочный полигон, построенный для работников металлургического комбината и организаций Группы ММК. Главная цель школы — снижение травматизма на производстве, а также отработка навыков работы на наиболее опасных участках. В первом полугодии текущего года обучение в «Школе безопасности» на ММК прошли 853 человека. Общие затраты на обучение составили в первом полугодии 67 млн 628 тыс. руб.
По сообщению Управления информации и общественных связей, кадровый резерв Группы ежегодно пополняют не менее полутысячи выпускников магнитогорских профильных учебных заведений. На ММК осуществляется непрерывная подготовка персонала по различным учебным программам.
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