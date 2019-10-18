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ММК в I полугодии потратил на обучение персонала почти 70 млн рублей

18 октябрь 2019 (10:36)

УрБК, Магнитогорск, 18.10.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) в I полугодии 2019 года общие затраты на обучение сотрудников предприятия составили 67,6 млн руб. Это в 1,8 раза больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ОАО «ММК».

За шесть месяцев текущего года по различным программам повышения квалификации и переподготовки на ММК прошли обучение более 6 тыс. 668 работников, в том числе 3 тыс. 770 рабочих и около 2,9 тыс. руководителей, специалистов и служащих. Больше всего рабочих — почти 2 тыс. человек — обучались на курсах повышения квалификации, 922 человека прошли профессиональную подготовку и переподготовку. Еще одним важным направлением работы по корпоративному обучению персонала является не имеющая аналогов в России «Школа безопасности», открытая в 2018 году.

Это специальный тренировочный полигон, построенный для работников металлургического комбината и организаций Группы ММК. Главная цель школы — снижение травматизма на производстве, а также отработка навыков работы на наиболее опасных участках. В первом полугодии текущего года обучение в «Школе безопасности» на ММК прошли 853 человека. Общие затраты на обучение составили в первом полугодии 67 млн 628 тыс. руб.

По сообщению Управления информации и общественных связей, кадровый резерв Группы ежегодно пополняют не менее полутысячи выпускников магнитогорских профильных учебных заведений. На ММК осуществляется непрерывная подготовка персонала по различным учебным программам.

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