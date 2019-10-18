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Цены производителей промышленных товаров в РФ с начала года снизились на 2,8%

УрБК, Москва, 18.10.2019. Цены производителей промышленных товаров в России в сентябре снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Росстата.



При этом с начала года снижение цен промпроизводителей составило 2,8%.



В сентябре 2019 года цены на технические, необработанные алмазы снизились на 82,8%, железорудный доменный агломерат — на 12,7%, железорудный концентрат — на 12,3%, медные концентраты — на 7,2%, вольфрамовые концентраты — на 6,2%. При этом увеличение цен на янтарь составило 27,3%, горючий природный сжиженный и регазифицированный газ — 20,3%, золотосодержащие руды — 10,5%.



В обрабатывающих производствах подешевели отдельные виды химических веществ и химических продуктов: жирные промышленные спирты — на 11,5%, искусственные волокна — на 9,2%, этилен — на 7,8%, техническая газовая сера — на 7,5%.



Существенное снижение цен отмечено на следующие виды пищевых продуктов: пшено — на 23,1%, белый свекловичный сахар — на 13,6%, кукурузное масло — на 10,3%, парная, остывшая или охлажденная свинина — на 7%, премиксы — на 5,8%, рис — на 5,7%. Одновременно выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: автомобильный бензин — на 4,9%, легкие, не включенные в другие группировки дистилляты — на 4,5%, дизельное топливо — на 2,8%, карбюраторные масла — на 2,5%.

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