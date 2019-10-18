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Реальные доходы россиян в январе-сентябре выросли на 0,2%
18 октябрь 2019 (09:27)
УрБК, Москва, 18.10.2019. Реальные располагаемые доходы россиян в январе-сентябре выросли на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Росстат.
В III квартале 2019 года реальные доходы увеличились на 3%. Во II квартале показатель снизился на 0,1%.
Напомним, что официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,5%, реальные располагаемые доходы — на 0,1%.
В III квартале 2019 года реальные доходы увеличились на 3%. Во II квартале показатель снизился на 0,1%.
Напомним, что официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,5%, реальные располагаемые доходы — на 0,1%.
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