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В Екатеринбурге из-за многочисленных нарушений санитарных норм закрыли прачечную в подвале жилого дома
18 октябрь 2019 (09:06)
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. В Екатеринбурге из-за нарушения санитарных норм в подвале жилого дома закрыта прачечная. Об этом сообщается на сайте свердловского Управления Роспотребнадзора.
Жильцы дома № 3 по ул. Красных партизан написали коллективное обращение в ведомство, в котором сообщили, что ИП Куликов Д. С. осуществляет деятельность по эксплуатации прачечной в подвальном помещении этого многоквартирного жилого дома. В итоге были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных», создающие угрозу жизни и здоровью граждан.
«Прачечная расположена в подвальном помещении многоквартирного жилого дома, ее планировка не предусматривает последовательность (поточность) технологического процесса. Для отделки и облицовки помещений использованы материалы, не устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств. Нарушаются требования к уборке помещений, которые также не оборудованы приточно-вытяжной системой вентиляции. На стенах обнаружен плесневый грибок, на стеллаже для хранения чистого белья — пыль, паутина. Естественное освещение отсутствует, искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами без защитной арматуры. Обслуживающий персонал не проходит предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, не обеспечен спецодеждой», — говорится в сообщении.
Решением суда требования о запрете осуществлять деятельность этой прачечной были удовлетворены, деятельность индивидуального предпринимателя запрещена.
Жильцы дома № 3 по ул. Красных партизан написали коллективное обращение в ведомство, в котором сообщили, что ИП Куликов Д. С. осуществляет деятельность по эксплуатации прачечной в подвальном помещении этого многоквартирного жилого дома. В итоге были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных», создающие угрозу жизни и здоровью граждан.
«Прачечная расположена в подвальном помещении многоквартирного жилого дома, ее планировка не предусматривает последовательность (поточность) технологического процесса. Для отделки и облицовки помещений использованы материалы, не устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств. Нарушаются требования к уборке помещений, которые также не оборудованы приточно-вытяжной системой вентиляции. На стенах обнаружен плесневый грибок, на стеллаже для хранения чистого белья — пыль, паутина. Естественное освещение отсутствует, искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами без защитной арматуры. Обслуживающий персонал не проходит предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, не обеспечен спецодеждой», — говорится в сообщении.
Решением суда требования о запрете осуществлять деятельность этой прачечной были удовлетворены, деятельность индивидуального предпринимателя запрещена.
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