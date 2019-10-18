Новости дня

В Екатеринбурге из-за многочисленных нарушений санитарных норм закрыли прачечную в подвале жилого дома

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. В Екатеринбурге из-за нарушения санитарных норм в подвале жилого дома закрыта прачечная. Об этом сообщается на сайте свердловского Управления Роспотребнадзора.



Жильцы дома № 3 по ул. Красных партизан написали коллективное обращение в ведомство, в котором сообщили, что ИП Куликов Д. С. осуществляет деятельность по эксплуатации прачечной в подвальном помещении этого многоквартирного жилого дома. В итоге были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных», создающие угрозу жизни и здоровью граждан.



«Прачечная расположена в подвальном помещении многоквартирного жилого дома, ее планировка не предусматривает последовательность (поточность) технологического процесса. Для отделки и облицовки помещений использованы материалы, не устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств. Нарушаются требования к уборке помещений, которые также не оборудованы приточно-вытяжной системой вентиляции. На стенах обнаружен плесневый грибок, на стеллаже для хранения чистого белья — пыль, паутина. Естественное освещение отсутствует, искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами без защитной арматуры. Обслуживающий персонал не проходит предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, не обеспечен спецодеждой», — говорится в сообщении.



Решением суда требования о запрете осуществлять деятельность этой прачечной были удовлетворены, деятельность индивидуального предпринимателя запрещена.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:06</span><br /><strong>В Екатеринбурге из-за многочисленных нарушений санитарных норм закрыли прачечную в подвале жилого дома</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. В Екатеринбурге из-за нарушения санитарных норм в подвале жилого дома закрыта прачечная. Об этом сообщается на сайте свердловского Управления Роспотребнадзора. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090690-v-ekaterinburge-iz-za-mnogochislennyh-narusheniy-sanitarnyh-norm-zakryli-prachechnuyu-v-podvale-zhilogo-doma.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: