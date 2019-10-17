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Минтранс РФ предлагает компенсации авиакомпаниям за керосин в размере 23,5 млрд рублей

УрБК, Москва, 17.10.2019. Минтранс РФ предлагает компенсировать 23,5 млрд руб. российским авиакомпаниям в связи с ростом стоимости авиатоплива в 2018 году. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на замминистра транспорта Александра Юрчика.



«Мы изучили, рассчитали, внесли в правительство, сейчас этот процесс идёт с изучением как финансово-экономическим блоком правительства, так и нами, экспертами, сейчас ищутся некие возможные решения, кстати говоря, и по цифрам тоже. Нам необходимо доказывать ее обоснованность, окончательной цифры пока нет. Предложения были разные, мы предлагали компенсировать 23,5 млрд руб., но сейчас же время движется, изменились сроки, инфляция. Поэтому, возможно, эта цифра несколько увеличится — вопрос расчётов», — заявил А. Юрчик.



Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 ноября выделить средства на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:01</span><br /><strong>Минтранс РФ предлагает компенсации авиакомпаниям за керосин в размере 23,5 млрд рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 17.10.2019. Минтранс РФ предлагает компенсировать 23,5 млрд руб. российским авиакомпаниям в связи с ростом стоимости авиатоплива в 2018 году. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на замминистра транспорта Александра Юрчика.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090689-mintrans-rf-predlagaet-kompensacii-aviakompaniyam-za-kerosin-v-razmere-235-mlrd-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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