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Минтранс РФ предлагает компенсации авиакомпаниям за керосин в размере 23,5 млрд рублей
17 октябрь 2019 (18:01)
УрБК, Москва, 17.10.2019. Минтранс РФ предлагает компенсировать 23,5 млрд руб. российским авиакомпаниям в связи с ростом стоимости авиатоплива в 2018 году. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на замминистра транспорта Александра Юрчика.
«Мы изучили, рассчитали, внесли в правительство, сейчас этот процесс идёт с изучением как финансово-экономическим блоком правительства, так и нами, экспертами, сейчас ищутся некие возможные решения, кстати говоря, и по цифрам тоже. Нам необходимо доказывать ее обоснованность, окончательной цифры пока нет. Предложения были разные, мы предлагали компенсировать 23,5 млрд руб., но сейчас же время движется, изменились сроки, инфляция. Поэтому, возможно, эта цифра несколько увеличится — вопрос расчётов», — заявил А. Юрчик.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 ноября выделить средства на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году.
«Мы изучили, рассчитали, внесли в правительство, сейчас этот процесс идёт с изучением как финансово-экономическим блоком правительства, так и нами, экспертами, сейчас ищутся некие возможные решения, кстати говоря, и по цифрам тоже. Нам необходимо доказывать ее обоснованность, окончательной цифры пока нет. Предложения были разные, мы предлагали компенсировать 23,5 млрд руб., но сейчас же время движется, изменились сроки, инфляция. Поэтому, возможно, эта цифра несколько увеличится — вопрос расчётов», — заявил А. Юрчик.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 ноября выделить средства на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году.
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