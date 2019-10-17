В Академическом районе правила безопасности прививают с детства

В Академическом районе Екатеринбурга вопросам безопасности уделяют особое внимание. Планировка района и хорошее освещение, круглосуточное видеонаблюдение и патрулирование улиц сотрудниками службы безопасности, формирование дружелюбной среды — застройщик и управляющая компания системно подходят к обеспечению спокойствия на территории. А для маленьких жителей района проводятся специальные мероприятия, которые позволяют сформировать навыки безопасного поведения в потенциально опасных ситуациях.Так, сегодня в Академическом в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» инспекторы ГИБДД провели открытые уроки для учеников 16, 19 и 23 школ. Занятия проходили в автобусе-тренажере «Школа дорожной безопасности» — единственном в России полноценном учебном классе «на колесах», укомплектованном мультимедийным оборудованием, демонстрирующим действие ремней безопасности при дорожно-транспортном происшествии или резком торможении.Марина, мама ученицы местной школы, отметила, что имитация аварии, которая произошла в автобусе, говорит о том, что всем необходимо соблюдать правила дорожного движения и поведения в транспорте для того, чтобы не произошло ситуаций с негативными последствиями.Автобус оборудован генератором дыма для имитации задымления салона, необходимым наглядным материалом и видеоаппаратурой для демонстрации обучающих фильмов. В рамках мероприятия каждый ребенок в салоне автобуса смог почувствовать на себе, что может произойти с пассажиром в салоне автомобиля в момент ДТП при скорости всего 40 км в час.«Мне, наверное, запомнилось больше всего, как сделали искусственную аварию, и когда нас наклонило резко. Я очень испугалась. Но самое важное, мне кажется, это правило трех «С» для пешехода. Стой, смотри и слушай перед тем, как переходить дорогу», — рассказала ученица местной школы Злата.Урок длится около 20-30 минут. За первые два часа работы автобус принял учеников десяти классов. Планируется, что сегодня обучение сможет пройти не менее 500 детей. Учебный класс «на колесах» в Свердловской области уже был в гостях в городе Березовский, Нижнем Тагиле, Невьянске и Заречном.«Мы говорим не только о безопасности пассажиров, но и о том, что пешеход является полноценным участником дорожного движения. Так как сейчас сократился дневной световой день, мы с детьми говорим о важности ношения одежды со светоотражающими элементами», — рассказала инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Екатеринбурга старший лейтенант полиции Наталья Некрасова.Для наглядного примера инспектор ГИБДД использует куклу Гошу. Она выполняла роль непослушного ребенка, который не захотел пристегиваться ремнем безопасности. В момент искусственного ДТП он — единственный непристегнутый «пассажир» в салоне — падает с кресла.«Мне было очень страшно. Я теперь всегда буду использовать ремень безопасности. Правда, я никогда их не замечал в автобусах», — поделился впечатлениями ученик местной школы Саша.Как рассказала Наталья Некрасова, дети усваивают информацию лучше, когда она подается в игровой форме. Школьникам показывают наглядные пособия, разыгрывают с ними различные ситуации, которые могут произойти в реальной жизни.Такие мероприятия проходят круглый год с целью снижения детского дорожно-транспортного травматизма и ДТП в общем. Программа рассчитана на детей всех возрастов. Всего в сентябре, согласно статистике с официального сайта ГИБДД по Свердловской области, произошло 113 ДТП, в которых погибло 11 человек, ранено — 142 человека.В Академическом районе жителям обеспечивается уникальный для Екатеринбурга уровень безопасности. Но даже в такой ситуации такие мероприятия, как «Школа дорожной безопасности» все равно необходимы школьникам, ведь они помогают сформировать опыт поведения в конкретных жизненных ситуациях.