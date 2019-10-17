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Число личных банкротств в Свердловской области в январе-сентябре выросло вдвое

В январе-сентябре 2019 года суды признали банкротами 2 тыс. 005 жителей Свердловской области. Это почти вдвое выше уровня аналогичного периода прошлого года (1 тыс. 120 человек). Об этом говорится в сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



В целом по России признали банкротами 46 тыс. 734 российских граждан. Это на 53,9% больше, чем за тот же период 2018 года.



Лидерство по числу новых банкротов на 100 тыс. населения сохраняют Калмыкия, Пензенская и Вологодская области.

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