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Почти 70% россиян ориентированы на сберегательную модель поведения
17 октябрь 2019 (17:26)
УрБК, Москва, 17.10.2019. 69% опрошенных россиян предпочитают сберегать свои средства, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Индекс сберегательного поведения вновь вернулся к максимальному за год значению и достиг 70 п. Остается стабильной доля россиян, ориентированных на сберегательное поведение (69%), которые считают необходимым сократить повседневные расходы в этих целях. Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 20% опрошенных. В январе 2019 года эта доля составляла 24%», — говорится в сообщении.
Отметим, что индекс сберегательного поведения показывает, насколько благоприятным считают россияне нынешнее время для совершения сбережений. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем более благоприятным россияне считают текущий момент для накопления сбережений.
«Индекс сберегательного поведения вновь вернулся к максимальному за год значению и достиг 70 п. Остается стабильной доля россиян, ориентированных на сберегательное поведение (69%), которые считают необходимым сократить повседневные расходы в этих целях. Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 20% опрошенных. В январе 2019 года эта доля составляла 24%», — говорится в сообщении.
Отметим, что индекс сберегательного поведения показывает, насколько благоприятным считают россияне нынешнее время для совершения сбережений. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем более благоприятным россияне считают текущий момент для накопления сбережений.
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