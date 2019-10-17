Новости дня

Администрация Екатеринбурга выделила дополнительные средства на ремонт детских клубов

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об увеличении объемов финансирования муниципальной программы по реализации молодежной политики и патриотического воспитания граждан. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.



Дополнительные средства из бюджета на восстановление кровли получит клуб МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (172 тыс. руб.), на ремонт — клуб МБУ ДО «ДЮЦ «Калейдоскоп» (694 тыс. руб.). Также в рамках постановления принято решение о выделении из фонда главы администрации Ленинского района 628 тыс. руб. для проведения ремонтных работ помещений МБУ ДО «Детско-юношеский центр».



«В таких детско-юношеских центрах каждый ребенок может найти себе занятие по душе: танцевать и петь, рисовать и лепить поделки из глины, участвовать в социальных акциях и проектах, заниматься спортом. Ребята, занимающиеся в кружках и секциях клубов, участвуют и побеждают в турнирах, фестивалях и конкурсах самого разного уровня — от городского до международного. Ежегодно летом на базе клубов работают оздоровительные отряды для детей и подростков, остающихся в городе», — отметила председатель комитета по молодежной политике Юлия Касимова.



Программа носит межведомственный характер: в ее реализации задействованы учреждения культуры, образования, физической культуры и спорта, молодежной политики. В детско-юношеских центрах осуществляют свою деятельность патриотические объединения, поисковые отряды по розыску погибших участников военных действий, работают детские и молодежные общественные организации.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:03</span><br /><strong>Администрация Екатеринбурга выделила дополнительные средства на ремонт детских клубов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об увеличении объемов финансирования муниципальной программы по реализации молодежной политики и патриотического воспитания граждан. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090684-administraciya-ekaterinburga-vydelila-dopolnitelnye-sredstva-na-remont-detskih-klubov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: