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Администрация Екатеринбурга выделила дополнительные средства на ремонт детских клубов
17 октябрь 2019 (17:03)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об увеличении объемов финансирования муниципальной программы по реализации молодежной политики и патриотического воспитания граждан. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.
Дополнительные средства из бюджета на восстановление кровли получит клуб МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (172 тыс. руб.), на ремонт — клуб МБУ ДО «ДЮЦ «Калейдоскоп» (694 тыс. руб.). Также в рамках постановления принято решение о выделении из фонда главы администрации Ленинского района 628 тыс. руб. для проведения ремонтных работ помещений МБУ ДО «Детско-юношеский центр».
«В таких детско-юношеских центрах каждый ребенок может найти себе занятие по душе: танцевать и петь, рисовать и лепить поделки из глины, участвовать в социальных акциях и проектах, заниматься спортом. Ребята, занимающиеся в кружках и секциях клубов, участвуют и побеждают в турнирах, фестивалях и конкурсах самого разного уровня — от городского до международного. Ежегодно летом на базе клубов работают оздоровительные отряды для детей и подростков, остающихся в городе», — отметила председатель комитета по молодежной политике Юлия Касимова.
Программа носит межведомственный характер: в ее реализации задействованы учреждения культуры, образования, физической культуры и спорта, молодежной политики. В детско-юношеских центрах осуществляют свою деятельность патриотические объединения, поисковые отряды по розыску погибших участников военных действий, работают детские и молодежные общественные организации.
Дополнительные средства из бюджета на восстановление кровли получит клуб МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (172 тыс. руб.), на ремонт — клуб МБУ ДО «ДЮЦ «Калейдоскоп» (694 тыс. руб.). Также в рамках постановления принято решение о выделении из фонда главы администрации Ленинского района 628 тыс. руб. для проведения ремонтных работ помещений МБУ ДО «Детско-юношеский центр».
«В таких детско-юношеских центрах каждый ребенок может найти себе занятие по душе: танцевать и петь, рисовать и лепить поделки из глины, участвовать в социальных акциях и проектах, заниматься спортом. Ребята, занимающиеся в кружках и секциях клубов, участвуют и побеждают в турнирах, фестивалях и конкурсах самого разного уровня — от городского до международного. Ежегодно летом на базе клубов работают оздоровительные отряды для детей и подростков, остающихся в городе», — отметила председатель комитета по молодежной политике Юлия Касимова.
Программа носит межведомственный характер: в ее реализации задействованы учреждения культуры, образования, физической культуры и спорта, молодежной политики. В детско-юношеских центрах осуществляют свою деятельность патриотические объединения, поисковые отряды по розыску погибших участников военных действий, работают детские и молодежные общественные организации.
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