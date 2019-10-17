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В Челябинской области ожидается мокрый снег и сильный ветер
17 октябрь 2019 (16:28)
УрБК, Челябинск, 17.10.2019. В Челябинской области 18 октября ожидается мокрый снег и порывы ветра до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач», — говорится в сообщении.
«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач», — говорится в сообщении.
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