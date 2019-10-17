Новости дня

В Челябинской области ожидается мокрый снег и сильный ветер

17 октябрь 2019 (16:28)

УрБК, Челябинск, 17.10.2019. В Челябинской области 18 октября ожидается мокрый снег и порывы ветра до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач», — говорится в сообщении.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: