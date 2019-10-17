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В Свердловской области на 26 АЗС реализовывали некачественное дизтопливо

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. В Свердловской области за 9 месяцев выявили 26 АЗС, где реализовывали некачественное дизельное топливо. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.



«В стране наблюдается улучшение ситуации с качеством на топливном рынке: если в 2015 году нарушения выявлялись на каждой пятой АЗС (20%), то за 9 месяцев 2019 года доля нарушителей составляет менее 8,8 %. Мы намерены продолжать бороться за достижение нулевого показателя нарушений», — сообщил Алексей Кулешов.



По его словам, для проведения лабораторных испытаний эксперты выбрали 71 АЗС в Свердловской области, из которых 35 были сетевыми (в том числе 19 федеральных), и 36 — несетевыми, половина из которых принадлежит индивидуальным предпринимателям.



Стоимость топлива составляла от 39,9 до 47,9 руб. за литр. Все нарушения выявлены на 26 несетевых заправочных станциях, преимущественно зарегистрированных как ИП. На 16 АЗС зафиксированы несоответствия по нескольким показателям.



«В топливе 17 АЗС эксперты зафиксировали несоответствия требованиям законодательства по содержанию массовой доли серы. Более того, в восьми случаях данный показатель превышал установленную норму более чем в 50 раз (свыше 500 мг/кг). Также в «дизеле» на 10 АЗС эксперты Роскачества зафиксировали расхождения по фракционному составу. Несоответствия по температуре вспышки в закрытом тигле были обнаружены на 18 АЗС. Расхождения с требованиями безопасности были также зафиксированы по части цетанового числа (3 АЗС), цетанового индекса (1 АЗС) и по окислительной стабильности (2 АЗС)», — заявила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.



Специалисты столкнулись с нарушениями также и до проведения лабораторных испытаний топлива. На 10 автозаправочных станциях не совпадала информация, указанная в паспорте качества топлива и кассовом чеке, на 19 АЗС паспорта были просрочены. Кроме того, эксперты обнаружили, что 7 заправок «прикрывались» паспортами сетевых производителей — «Газпрома», «Лукойла» и других крупных компаний.



Эксперты отмечают: в диапазоне 39,9-44,0 руб. не было выявлено ни одного соответствующего образца, поэтому нижний ценовой предел должен настораживать.



Материалы исследования были переданы Роскачеством в Росстандарт, по итогам будут приняты меры административного воздействия в отношении нарушителей.



Отметим, Свердловская область стала вторым регионом (после Ставропольского края), где специалисты Роскачества и Росстандарта осуществили проверку топлива.

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