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Четыре проекта из Свердловской области будут представлены в грантовой программе «Культурная инициатива»
17 октябрь 2019 (15:05)
УрБК, Москва, 17.10.2019. Четыре проекта из Свердловской области будут представлены в программе «Культурная инициатива/лидерство в креативных индустриях».
Экспертная комиссия программы рассмотрела заявки, мотивационные письма, видеоролики и презентации проектов, сообщается на официальном сайте проекта. Среди вошедших в программу проектов несколько представлены субъектами УрФО, три из которых — из Свердловской области.
В номинации «Digital-проекты в культуре» Свердловскую область представит проект My G.
В номинации «Развитие местного сообщества через творческое образование и искусство» представлены Фабрика народного творчества «Второе дыхание» (ЯНАО) и Творческая смена «Премьера» из Тюменской области.
В номинации «Событийное развитие территории» представлены три проекта из УрФО — Мансийский теневой театр (Свердловская область), кино-выставочный павильон (Тюменская область) и Fresh Ural Camp (Челябинская область).
В номинации «Место силы» представлен проект творческого коворкинга «Каморка» из Челябинской области, независимый театр «ТУТ» из Свердловской области и культурное пространство «Белая Башня» из Екатеринбурга.
«Культурная инициатива» — это программа обучения и поддержки лидеров творческих индустрий в России продолжительностью три месяца (10 октября — 11 декабря). В ее рамках предусмотрены онлайн и офлайн форматы, бесплатное проживание и питание на время очных модулей в Москве, возможность получить грант и сертификат о прохождении образовательной программы.
Всего на участие в программе «Культурная инициатива/лидерство в креативных индустриях» в 2019 году заявились более 60 регионов. Из них 1 тыс. 770 участников и 857 проектов прорейтингованы и отобраны для участия в программе.
Экспертная комиссия программы рассмотрела заявки, мотивационные письма, видеоролики и презентации проектов, сообщается на официальном сайте проекта. Среди вошедших в программу проектов несколько представлены субъектами УрФО, три из которых — из Свердловской области.
В номинации «Digital-проекты в культуре» Свердловскую область представит проект My G.
В номинации «Развитие местного сообщества через творческое образование и искусство» представлены Фабрика народного творчества «Второе дыхание» (ЯНАО) и Творческая смена «Премьера» из Тюменской области.
В номинации «Событийное развитие территории» представлены три проекта из УрФО — Мансийский теневой театр (Свердловская область), кино-выставочный павильон (Тюменская область) и Fresh Ural Camp (Челябинская область).
В номинации «Место силы» представлен проект творческого коворкинга «Каморка» из Челябинской области, независимый театр «ТУТ» из Свердловской области и культурное пространство «Белая Башня» из Екатеринбурга.
«Культурная инициатива» — это программа обучения и поддержки лидеров творческих индустрий в России продолжительностью три месяца (10 октября — 11 декабря). В ее рамках предусмотрены онлайн и офлайн форматы, бесплатное проживание и питание на время очных модулей в Москве, возможность получить грант и сертификат о прохождении образовательной программы.
Всего на участие в программе «Культурная инициатива/лидерство в креативных индустриях» в 2019 году заявились более 60 регионов. Из них 1 тыс. 770 участников и 857 проектов прорейтингованы и отобраны для участия в программе.
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