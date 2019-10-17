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В Свердловской области ожидается сильный мокрый снег

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. В Свердловской области 18 октября ожидается сильный мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«В связи с прогнозируемыми погодными явлениями возможна гололедица, налипание мокрого снега на провода, которые могут привести к нарушению энергоснабжения, увеличению количества ДТП», — говорится в сообщении.



Региональное управление МЧС просит автовладельцев учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения. Пешеходам же стоит соблюдать аккуратность и надевать обувь с нескользящей подошвой на период гололеда.

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