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Российские банки пересмотрели решения о блокировке счетов более 17 тыс. клиентов

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. Российские банки пересмотрели решения о блокировке счетов более 17 тыс. клиентов. Об этом в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.



«С апреля прошлого года мы запустили механизм реабилитации при блокировке счетов. Его главная цель — помочь клиентам, которые считают, что их права были нарушены. Это двухуровневый механизм. Сначала при блокировке счета предприниматель или физическое лицо имеет право снова обратиться в тот же самый банк, который произвел ограничение. Кредитная организация обязана повторно рассмотреть эту ситуацию. В случае очередного отказа она должна дать ему объяснение о причинах такого решения. После этого человек может обратиться в специальную межведомственную комиссию, которая может обязать банк разблокировать счет», — рассказал М. Мамута.



По его словам, с мая 2018 по октябрь 2019 года сами банки реабилитировали более 17 тыс. клиентов. Еще 1 тыс. 650 предпринимателей и физлиц дошли до межведомственной комиссии. 55% ее решений были в пользу банков, 45% — в пользу клиентов.

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