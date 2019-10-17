Новости дня
Российские банки пересмотрели решения о блокировке счетов более 17 тыс. клиентов
17 октябрь 2019 (13:59)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. Российские банки пересмотрели решения о блокировке счетов более 17 тыс. клиентов. Об этом в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.
«С апреля прошлого года мы запустили механизм реабилитации при блокировке счетов. Его главная цель — помочь клиентам, которые считают, что их права были нарушены. Это двухуровневый механизм. Сначала при блокировке счета предприниматель или физическое лицо имеет право снова обратиться в тот же самый банк, который произвел ограничение. Кредитная организация обязана повторно рассмотреть эту ситуацию. В случае очередного отказа она должна дать ему объяснение о причинах такого решения. После этого человек может обратиться в специальную межведомственную комиссию, которая может обязать банк разблокировать счет», — рассказал М. Мамута.
По его словам, с мая 2018 по октябрь 2019 года сами банки реабилитировали более 17 тыс. клиентов. Еще 1 тыс. 650 предпринимателей и физлиц дошли до межведомственной комиссии. 55% ее решений были в пользу банков, 45% — в пользу клиентов.
«С апреля прошлого года мы запустили механизм реабилитации при блокировке счетов. Его главная цель — помочь клиентам, которые считают, что их права были нарушены. Это двухуровневый механизм. Сначала при блокировке счета предприниматель или физическое лицо имеет право снова обратиться в тот же самый банк, который произвел ограничение. Кредитная организация обязана повторно рассмотреть эту ситуацию. В случае очередного отказа она должна дать ему объяснение о причинах такого решения. После этого человек может обратиться в специальную межведомственную комиссию, которая может обязать банк разблокировать счет», — рассказал М. Мамута.
По его словам, с мая 2018 по октябрь 2019 года сами банки реабилитировали более 17 тыс. клиентов. Еще 1 тыс. 650 предпринимателей и физлиц дошли до межведомственной комиссии. 55% ее решений были в пользу банков, 45% — в пользу клиентов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Число жалоб свердловчан в ЦБ с начала года выросло на 8%
- Банк России предлагает блокировать личные счета предпринимателей в случае банкротства
- Российские банки реабилитировали более 15 тыс. клиентов из «черных списков»
- Налоговая служба заблокировала счета предприятия «Уралбиофарм» бизнесмена Малика Гайсина
- ОАО «Банк24.ру» предупредило клиентов о мошенниках, работающих от имени кредитной организации