Новости дня

Mercedes-Benz S-Class лидирует по продажам в Екатеринбурге на вторичном рынке авто премиум-класса

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. Модель Mercedes-Benz S-Class лидирует по продажам в Екатеринбурге на вторичном рынке автомобилей премиум-класса. Следом идут лимузины BMW 7 серии, на третьем месте — Audi A8.



В среднем автомобиль премиум-класса на вторичном рынке Екатеринбурга можно приобрести за 774 тыс. руб., сделали вывод эксперты ресурса «Авито Авто». В III квартале 2019 года лидером по продажам в Екатеринбурге стал Mercedes-Benz S-Class. За год средняя цена данного автомобиля выросла на 61,5% до 855 тыс. руб. Сильнее всего за год в цене потерял Lexus LS (-57,9%).



Одним из самых дорогих автомобилей рейтинга является также Lexus LS: его средняя цена составила около 820 тыс. руб. Доступнее всего оказался Audi A8 с пробегом, который стоит 320 тыс. руб.



Отметим, что в среднем по России представительское авто с пробегом можно приобрести за 722 тыс. руб. Это на 16% меньше, чем в прошлом году. Цены на такие модели снизились в большинстве (13 из 21) крупнейших городов страны, которые рассматривались в рамках исследования.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:17</span><br /><strong>Mercedes-Benz S-Class лидирует по продажам в Екатеринбурге на вторичном рынке авто премиум-класса</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. Модель Mercedes-Benz S-Class лидирует по продажам в Екатеринбурге на вторичном рынке автомобилей премиум-класса. Следом идут лимузины BMW 7 серии, на третьем месте — Audi A8.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090671-mercedes-benz-s-class-lidiruet-po-prodazham-v-ekaterinburge-na-vtorichnom-rynke-avto-premium-klassa.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: