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Mercedes-Benz S-Class лидирует по продажам в Екатеринбурге на вторичном рынке авто премиум-класса
17 октябрь 2019 (13:17)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. Модель Mercedes-Benz S-Class лидирует по продажам в Екатеринбурге на вторичном рынке автомобилей премиум-класса. Следом идут лимузины BMW 7 серии, на третьем месте — Audi A8.
В среднем автомобиль премиум-класса на вторичном рынке Екатеринбурга можно приобрести за 774 тыс. руб., сделали вывод эксперты ресурса «Авито Авто». В III квартале 2019 года лидером по продажам в Екатеринбурге стал Mercedes-Benz S-Class. За год средняя цена данного автомобиля выросла на 61,5% до 855 тыс. руб. Сильнее всего за год в цене потерял Lexus LS (-57,9%).
Одним из самых дорогих автомобилей рейтинга является также Lexus LS: его средняя цена составила около 820 тыс. руб. Доступнее всего оказался Audi A8 с пробегом, который стоит 320 тыс. руб.
Отметим, что в среднем по России представительское авто с пробегом можно приобрести за 722 тыс. руб. Это на 16% меньше, чем в прошлом году. Цены на такие модели снизились в большинстве (13 из 21) крупнейших городов страны, которые рассматривались в рамках исследования.
В среднем автомобиль премиум-класса на вторичном рынке Екатеринбурга можно приобрести за 774 тыс. руб., сделали вывод эксперты ресурса «Авито Авто». В III квартале 2019 года лидером по продажам в Екатеринбурге стал Mercedes-Benz S-Class. За год средняя цена данного автомобиля выросла на 61,5% до 855 тыс. руб. Сильнее всего за год в цене потерял Lexus LS (-57,9%).
Одним из самых дорогих автомобилей рейтинга является также Lexus LS: его средняя цена составила около 820 тыс. руб. Доступнее всего оказался Audi A8 с пробегом, который стоит 320 тыс. руб.
Отметим, что в среднем по России представительское авто с пробегом можно приобрести за 722 тыс. руб. Это на 16% меньше, чем в прошлом году. Цены на такие модели снизились в большинстве (13 из 21) крупнейших городов страны, которые рассматривались в рамках исследования.
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