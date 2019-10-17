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За четыре сожженные квартиры в Верхней Салде сотруднику компании «ГАЗЭКС» присудили 160 часов обязательных работ
17 октябрь 2019 (12:35)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. Вынесен приговор сотруднику газовой компании, действия которого по неосторожности привели к пожару в четырех квартирах жилого дома в Нижней Салде. Решение вынес мировой судья судебного участка № 4 Верхнесалдинского судебного района.
Алексей Горланов признан виновным по статье 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности».
Было установлено, что сотрудниками газовой службы АО «ГАЗЭКС» 18 января 2019 года в рабочее время проводились работы по плановому техобслуживанию внутриквартирного газового оборудования дома № 38 ул. Строителей в Нижней Салде. В одной из квартир работник газовой компании Горланов выполнял работы по замене запорной арматуры (крана) на газовой трубе, подходящей к бытовой газовой плите. В результате неосторожных действий слесаря с источником повышенной опасности произошло воспламенение газа, сообщает прокуратура Свердловской области.
В результате пожара огнем уничтожена внутренняя отделка квартиры, личные и домашние вещи, а также повреждены отделка и личные вещи еще в трех соседних квартирах дома.
Сегодня, 17 октября 2019 года, мировой судья судебного участка № 4 Верхнесалдинского судебного района назначил Алексею Горланову наказание в виде 160 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.
В свою очередь, «ГАЗЭКС» возместил жительнице Нижней Салды затраты на восстановление квартиры и имущества, находившегося в ней, на сумму свыше 2,4 млн руб., а также компенсировал моральный вред.
Алексей Горланов признан виновным по статье 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности».
Было установлено, что сотрудниками газовой службы АО «ГАЗЭКС» 18 января 2019 года в рабочее время проводились работы по плановому техобслуживанию внутриквартирного газового оборудования дома № 38 ул. Строителей в Нижней Салде. В одной из квартир работник газовой компании Горланов выполнял работы по замене запорной арматуры (крана) на газовой трубе, подходящей к бытовой газовой плите. В результате неосторожных действий слесаря с источником повышенной опасности произошло воспламенение газа, сообщает прокуратура Свердловской области.
В результате пожара огнем уничтожена внутренняя отделка квартиры, личные и домашние вещи, а также повреждены отделка и личные вещи еще в трех соседних квартирах дома.
Сегодня, 17 октября 2019 года, мировой судья судебного участка № 4 Верхнесалдинского судебного района назначил Алексею Горланову наказание в виде 160 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.
В свою очередь, «ГАЗЭКС» возместил жительнице Нижней Салды затраты на восстановление квартиры и имущества, находившегося в ней, на сумму свыше 2,4 млн руб., а также компенсировал моральный вред.
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