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За четыре сожженные квартиры в Верхней Салде сотруднику компании «ГАЗЭКС» присудили 160 часов обязательных работ

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. Вынесен приговор сотруднику газовой компании, действия которого по неосторожности привели к пожару в четырех квартирах жилого дома в Нижней Салде. Решение вынес мировой судья судебного участка № 4 Верхнесалдинского судебного района.



Алексей Горланов признан виновным по статье 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности».



Было установлено, что сотрудниками газовой службы АО «ГАЗЭКС» 18 января 2019 года в рабочее время проводились работы по плановому техобслуживанию внутриквартирного газового оборудования дома № 38 ул. Строителей в Нижней Салде. В одной из квартир работник газовой компании Горланов выполнял работы по замене запорной арматуры (крана) на газовой трубе, подходящей к бытовой газовой плите. В результате неосторожных действий слесаря с источником повышенной опасности произошло воспламенение газа, сообщает прокуратура Свердловской области.



В результате пожара огнем уничтожена внутренняя отделка квартиры, личные и домашние вещи, а также повреждены отделка и личные вещи еще в трех соседних квартирах дома.



Сегодня, 17 октября 2019 года, мировой судья судебного участка № 4 Верхнесалдинского судебного района назначил Алексею Горланову наказание в виде 160 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.



В свою очередь, «ГАЗЭКС» возместил жительнице Нижней Салды затраты на восстановление квартиры и имущества, находившегося в ней, на сумму свыше 2,4 млн руб., а также компенсировал моральный вред.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:35</span><br /><strong>За четыре сожженные квартиры в Верхней Салде сотруднику компании «ГАЗЭКС» присудили 160 часов обязательных работ</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. Вынесен приговор сотруднику газовой компании, действия которого по неосторожности привели к пожару в четырех квартирах жилого дома в Нижней Салде. Решение вынес мировой судья судебного участка № 4 Верхнесалдинского судебного района.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090669-za-chetyre-sozhzhennye-kvartiry-v-verhney-salde-sotrudniku-kompanii-gazeks-prisudili-160-chasov-obyazatelnyh-rabot.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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