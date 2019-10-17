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В Верхней Пышме компания «ДНС Ритейл» выплатит более 400 тыс. рублей за неисправный компьютер

17 октябрь 2019 (12:11)

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. В Верхней Пышме компания «ДНС Ритейл» выплатит более 400 тыс. руб. за неисправный компьютер, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В ноябре 2018 года мужчина приобрел в ООО «ДНС Ритейл» компьютер с комплектующими общей стоимостью 106 тыс. 242 руб. Вскоре был обнаружен недостаток — не включался системный блок. В сервисном центре покупателю подтвердили, что дефект носит производственный характер. Мужчина подал претензию в ООО «ДНС Ритейл», которая была проигнорирована.

Покупатель обратился в суд с просьбой взыскать с ООО «ДНС Ритейл» стоимость товара — 106 тыс. 242 руб., неустойку — 165 тыс. 737 руб., компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб., штраф и расходы по оплате услуг представителя — 15 тыс. руб.

Иск был удовлетворен, однако ответчик обжаловал решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде, который отменил первоначальное решение в части взыскания неустойки по день фактического исполнения обязательства. В остальной части решение оставлено без изменения.

В общей сложности ООО «ДНС Ритейл» вернет покупателю 423 тыс. 875 руб. вместо 106 тыс. 242 руб., уплаченных за товар.

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