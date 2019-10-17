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В Уральском железнодорожном техникуме выявлены нарушения законодательства в сфере образования

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. В Екатеринбурге в ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум» выявлены нарушения законодательства в сфере образования.



По сообщению Уральской транспортной прокуратуры, образовательное учреждение не обеспечило возможность передвижения инвалидов внутри здания. Кроме того, на официальном сайте техникума отсутствовала предусмотренная федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» информация о преподаваемых дисциплинах, стаже педагогических работников.



В итоге в адрес директора внесено представление, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений.

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