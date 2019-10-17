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В Уральском железнодорожном техникуме выявлены нарушения законодательства в сфере образования
17 октябрь 2019 (11:27)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. В Екатеринбурге в ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум» выявлены нарушения законодательства в сфере образования.
По сообщению Уральской транспортной прокуратуры, образовательное учреждение не обеспечило возможность передвижения инвалидов внутри здания. Кроме того, на официальном сайте техникума отсутствовала предусмотренная федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» информация о преподаваемых дисциплинах, стаже педагогических работников.
В итоге в адрес директора внесено представление, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений.
По сообщению Уральской транспортной прокуратуры, образовательное учреждение не обеспечило возможность передвижения инвалидов внутри здания. Кроме того, на официальном сайте техникума отсутствовала предусмотренная федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» информация о преподаваемых дисциплинах, стаже педагогических работников.
В итоге в адрес директора внесено представление, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений.
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