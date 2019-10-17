Новости дня
Распадская угольная компания направила на переоснащение двух обогатительных фабрик около 300 млн рублей
17 октябрь 2019 (11:06)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. Распадская угольная компания (управляет угольными активами ЕВРАЗа) модернизирует обогатительные фабрики «Абашевская» и «Кузнецкая». На их переоснащение направлено около 300 млн руб.
Как сообщает пресс-служба компании, на ЦОФ «Абашевская» запустили в работу флотационное отделение, которое помогает фабрике обогащать угли фракцией до нуля миллиметров, то есть проводить полный цикл обогащения. В новом флотационном отделении смонтированы две современные флотомашины, два камерных фильтр-пресса, насосы, компрессоры и сопутствующее оборудование.
«Флотация помогла увеличить зольность отходов мелкого класса углей с 20% до 45%. В будущем процент содержания золы в отходах планируется довести до 80%. В планах — увеличить выход товарного концентрата в среднем на 1,8% в год», — говорится в сообщении.
В цехе обогащения ЦОФ «Кузнецкая» ввели в эксплуатацию современный камерный фильтр-пресс. Новое оборудование отфильтровывает влагу из концентрата со скоростью 30 т в час. Это в два раза превышает производительность двух старых вакуум-фильтров.
Благодаря работе нового оборудования обогатители «Кузнецкой» исключили потери мелкого угольного концентрата, снизили расход электроэнергии и топлива на его сушку, улучшили условия труда в цехе.
Как сообщает пресс-служба компании, на ЦОФ «Абашевская» запустили в работу флотационное отделение, которое помогает фабрике обогащать угли фракцией до нуля миллиметров, то есть проводить полный цикл обогащения. В новом флотационном отделении смонтированы две современные флотомашины, два камерных фильтр-пресса, насосы, компрессоры и сопутствующее оборудование.
«Флотация помогла увеличить зольность отходов мелкого класса углей с 20% до 45%. В будущем процент содержания золы в отходах планируется довести до 80%. В планах — увеличить выход товарного концентрата в среднем на 1,8% в год», — говорится в сообщении.
В цехе обогащения ЦОФ «Кузнецкая» ввели в эксплуатацию современный камерный фильтр-пресс. Новое оборудование отфильтровывает влагу из концентрата со скоростью 30 т в час. Это в два раза превышает производительность двух старых вакуум-фильтров.
Благодаря работе нового оборудования обогатители «Кузнецкой» исключили потери мелкого угольного концентрата, снизили расход электроэнергии и топлива на его сушку, улучшили условия труда в цехе.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ЕВРАЗ ввел в эксплуатацию новую лаву на шахте «Усковская»
- На шахте «Есаульская» ЕВРАЗа ввели в промышленную эксплуатацию лаву 26-18 бис
- Обогатительная фабрика «Распадская» ЕВРАЗа переработала 100 млн тонн угля
- ЕВРАЗ направит 300 млн рублей для внедрения технологии флотации на обогатительной фабрике «Распадская»
- ЕВРАЗ завершил проект модернизации цеха обогащения ЦОФ «Кузнецкая»