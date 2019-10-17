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Распадская угольная компания направила на переоснащение двух обогатительных фабрик около 300 млн рублей

17 октябрь 2019 (11:06)

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. Распадская угольная компания (управляет угольными активами ЕВРАЗа) модернизирует обогатительные фабрики «Абашевская» и «Кузнецкая». На их переоснащение направлено около 300 млн руб.

Как сообщает пресс-служба компании, на ЦОФ «Абашевская» запустили в работу флотационное отделение, которое помогает фабрике обогащать угли фракцией до нуля миллиметров, то есть проводить полный цикл обогащения. В новом флотационном отделении смонтированы две современные флотомашины, два камерных фильтр-пресса, насосы, компрессоры и сопутствующее оборудование.

«Флотация помогла увеличить зольность отходов мелкого класса углей с 20% до 45%. В будущем процент содержания золы в отходах планируется довести до 80%. В планах — увеличить выход товарного концентрата в среднем на 1,8% в год», — говорится в сообщении.

В цехе обогащения ЦОФ «Кузнецкая» ввели в эксплуатацию современный камерный фильтр-пресс. Новое оборудование отфильтровывает влагу из концентрата со скоростью 30 т в час. Это в два раза превышает производительность двух старых вакуум-фильтров.

Благодаря работе нового оборудования обогатители «Кузнецкой» исключили потери мелкого угольного концентрата, снизили расход электроэнергии и топлива на его сушку, улучшили условия труда в цехе.

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