Новости дня

Распадская угольная компания направила на переоснащение двух обогатительных фабрик около 300 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. Распадская угольная компания (управляет угольными активами ЕВРАЗа) модернизирует обогатительные фабрики «Абашевская» и «Кузнецкая». На их переоснащение направлено около 300 млн руб.



Как сообщает пресс-служба компании, на ЦОФ «Абашевская» запустили в работу флотационное отделение, которое помогает фабрике обогащать угли фракцией до нуля миллиметров, то есть проводить полный цикл обогащения. В новом флотационном отделении смонтированы две современные флотомашины, два камерных фильтр-пресса, насосы, компрессоры и сопутствующее оборудование.



«Флотация помогла увеличить зольность отходов мелкого класса углей с 20% до 45%. В будущем процент содержания золы в отходах планируется довести до 80%. В планах — увеличить выход товарного концентрата в среднем на 1,8% в год», — говорится в сообщении.



В цехе обогащения ЦОФ «Кузнецкая» ввели в эксплуатацию современный камерный фильтр-пресс. Новое оборудование отфильтровывает влагу из концентрата со скоростью 30 т в час. Это в два раза превышает производительность двух старых вакуум-фильтров.



Благодаря работе нового оборудования обогатители «Кузнецкой» исключили потери мелкого угольного концентрата, снизили расход электроэнергии и топлива на его сушку, улучшили условия труда в цехе.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:06</span><br /><strong>Распадская угольная компания направила на переоснащение двух обогатительных фабрик около 300 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. Распадская угольная компания (управляет угольными активами ЕВРАЗа) модернизирует обогатительные фабрики «Абашевская» и «Кузнецкая». На их переоснащение направлено около 300 млн руб.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090664-raspadskaya-ugolnaya-kompaniya-napravila-na-pereosnaschenie-dvuh-obogatitelnyh-fabrik-okolo-300-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: