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HeadHunter: 60% свердловчан не знают о зарплате коллег и руководства

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. По данным опроса, который провела служба исследований компании HeadHunter, 60% свердловчан хотели бы знать, какую зарплату получают их коллеги и начальники. Не заинтересованы в подобной информации лишь 35% опрошенных жителей региона.



При этом, как отмечают в HeadHunter, обладают данными о зарплате всех своих коллег немногие — лишь каждый четвертый работающий соискатель из Свердловской области (24%). 53% заявили, что знают зарплату лишь некоторых сотрудников, еще 18% совсем не обладают такими данными.



«В разрезе профессиональных сфер все очевидно: чаще других подробности о заработке всех своих коллег знают представители сферы бухгалтерии и финансов. Интересно, что на втором месте оказались респонденты, занятые в сфере HoReCa, а на третьем — высший менеджмент. То есть руководство компаний далеко не всегда в курсе размера заработной платы других сотрудников», — сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.



17% респондентов из Свердловской области уверены, что размер их зарплаты известен всем коллегам, 57% — что лишь некоторым. 20% заявили, что уровень их заработной платы — тайна для других сотрудников компании. Чаще всего скрывает размер своей заработной платы рабочий персонал, маркетологи и PR-специалисты, а также высший менеджмент и ИТ-специалисты.



При этом раскрыть информацию о своих доходах готовы немногие: лишь 29% опрошенных не против, чтобы размер их заработной платы был известен всем остальным коллегам, а 60% этого не хотят.



49% респондентов уверены, что информация о размере зарплаты и премий каждого сотрудника не должна быть открытой для всего персонала компании, 44% считает иначе. Доля тех, кто утверждает, что зарплата не должна быть тайной, выше всего среди рабочего персонала (60%), обратной точки зрения чаще всего придерживаются бухгалтера и финансисты (69% уверены, что информация о зарплате должна быть закрытой). Мужчины чаще, чем женщины выступают за то, чтобы зарплата была открытой (48% против 40%).

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