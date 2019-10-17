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Банк России планирует узаконить досудебную блокировку счетов и операций с имуществом
17 октябрь 2019 (10:04)
УрБК, Москва, 17.10.2019. Банк России планирует ввести блокировку счетов и операций с имуществом лиц, которые владеют финансовыми организациями, до того момента, как суд примет решение взыскать с них убытки. Так регулятор намерен бороться с выводом активов.
Банк России предложил два варианта блокировки: в судебном или в административном порядке, сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ. Регулятор считает, что блокировать необходимо счета реальных собственников, а не номинальных. Определять таких собственников ЦБ будет сам, его решение можно будет оспорить в административном или судебном порядке.
Действующий механизм не устраивает регулятора, поскольку он нацелен на то, чтобы привлечь к ответственности владельцев постфактум — когда у организации уже отозвали лицензию, либо она проходит через процедуру оздоровления. За это время собственники могут вывести активы, считают в ЦБ.
По мнению юристов, которых опросило издание, эта мера является излишней. Например, неясно, при каких условиях может быть подан иск о взыскании убытков с организации, которая еще продолжает работать. Как отметил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин, опытные банкиры умеют скрывать незаконные операции, и ЦБ долго на них не реагирует. Кроме того, расширение полномочий регулятора может создать коррупционные риски.
Банк России предложил два варианта блокировки: в судебном или в административном порядке, сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ. Регулятор считает, что блокировать необходимо счета реальных собственников, а не номинальных. Определять таких собственников ЦБ будет сам, его решение можно будет оспорить в административном или судебном порядке.
Действующий механизм не устраивает регулятора, поскольку он нацелен на то, чтобы привлечь к ответственности владельцев постфактум — когда у организации уже отозвали лицензию, либо она проходит через процедуру оздоровления. За это время собственники могут вывести активы, считают в ЦБ.
По мнению юристов, которых опросило издание, эта мера является излишней. Например, неясно, при каких условиях может быть подан иск о взыскании убытков с организации, которая еще продолжает работать. Как отметил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин, опытные банкиры умеют скрывать незаконные операции, и ЦБ долго на них не реагирует. Кроме того, расширение полномочий регулятора может создать коррупционные риски.
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