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В Свердловской области пройдет плановая проверка системы оповещения населения

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. На Среднем Урале 17 и 23 октября 2019 года состоится плановая ежегодная проверка системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«В 11.30 во всех городах будут включены электросирены. Просим жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке», — говорится в сообщении.

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