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За 9 месяцев оборот организаций Свердловской области вырос на 4,3%
17 октябрь 2019 (09:05)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. Оборот организаций Среднего Урала по всем видам экономической деятельности за январь-сентябрь 2019 года составил 4 трлн 290 млрд 169 млн руб. Это на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.
За этот же период на 7% увеличился оборот организаций в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (до 36 млрд 834 млн руб.), на 33,2% вырос показатель в сфере добычи полезных ископаемых (до 72 млрд 877 млн руб.), на 4,9% — в обрабатывающих производствах (до 1 трлн 512 млрд 952 млн руб.), на 8,4% — в сфере обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха (до 290 млрд 420 млн руб.).
Оборот в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений вырос на 30,9% и составил 50 млрд 171 млн руб. В строительстве зафиксировано снижение на 0,9% (до 122 млрд 519 млн руб.), в оптовой розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов рост составил 0,3% (до 1 трлн 568 млрд 77 млн руб.).
За этот же период на 7% увеличился оборот организаций в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (до 36 млрд 834 млн руб.), на 33,2% вырос показатель в сфере добычи полезных ископаемых (до 72 млрд 877 млн руб.), на 4,9% — в обрабатывающих производствах (до 1 трлн 512 млрд 952 млн руб.), на 8,4% — в сфере обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха (до 290 млрд 420 млн руб.).
Оборот в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений вырос на 30,9% и составил 50 млрд 171 млн руб. В строительстве зафиксировано снижение на 0,9% (до 122 млрд 519 млн руб.), в оптовой розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов рост составил 0,3% (до 1 трлн 568 млрд 77 млн руб.).
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