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За I полугодие ущерб от экономических преступлений в РФ превысил 154 млрд рублей
16 октябрь 2019 (17:23)
УрБК, Москва, 16.10.2019. Ущерб от экономических преступлений в России в первом полугодии 2019 года превысил общий показатель 2018 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова представителя Генпрокуратуры РФ Елену Малык.
«В текущем году ущерб от экономических преступлений составил более 154 млрд руб. За весь прошлый год он был всего 64 млрд», — сказала она в ведомственной программе «Эфир».
Как отметила Елена Малык, за полгода в стране зарегистрировано свыше 18,8 тыс. преступлений в банковской сфере (за аналогичный период 2018 года — 18,1 тыс.).
По ее словам, в ведомстве усматривают несколько причин роста регистрируемых преступлений, в том числе улучшение качества работы по их выявлению.
«В текущем году ущерб от экономических преступлений составил более 154 млрд руб. За весь прошлый год он был всего 64 млрд», — сказала она в ведомственной программе «Эфир».
Как отметила Елена Малык, за полгода в стране зарегистрировано свыше 18,8 тыс. преступлений в банковской сфере (за аналогичный период 2018 года — 18,1 тыс.).
По ее словам, в ведомстве усматривают несколько причин роста регистрируемых преступлений, в том числе улучшение качества работы по их выявлению.
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