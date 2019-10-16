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Суд обязал свердловский минздрав выплатить 1 млн рублей врачу-беженцу из Сирии

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. Свердловский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который обязал областной минздрав выплатить 1 млн руб. гражданину Сирии, который приехал работать врачом в сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



В 2016 году гражданин Сирийской Арабской Республики прибыл в Свердловскую область в статусе беженца. В июне того же года он устроился на работу врачом приемного отделения Буланашской поселковой больницы на ставку заработной платы. В марте 2018 года мужчина получил российское гражданство и обратился в министерство здравоохранения Свердловской области с заявлением о выплате ему компенсации в 1 млн руб., положенной врачу, прибывшему на работу в сельскую местность. Доктор предоставил все необходимые документы, но в выплате ему было отказано. Министерство аргументировало свой отказ тем, что он устроился на работу не в 2018 году, а в 2016 году», — говорится в сообщении.



Не согласившись с этим решением, врач обратился с иском к минздраву в Ленинский районный суд Екатеринбурга, который обязал ведомство выплатить 1 млн руб.



«Областное министерство здравоохранения не согласилось с решением суда первой инстанции и обжаловало его в Свердловском областном суде. В апелляционной жалобе ответчик просил принять по делу решение об отказе в удовлетворении иска, настаивая на том, что у истца нет права на получение спорной компенсации при обращении за ней в 2018 году, трудоустройстве в сельскую больницу в 2016 году и при нереализации права на выплату в 2016, 2017 годах», — сообщили в облсуде.



Однако апелляционная жалоба свердловского минздрава была отклонена.

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