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Объем просроченной задолженности физлиц в портфелях банков РФ составляет 1,3 трлн рублей

УрБК, Москва, 16.10.2019. Объем просроченной задолженности физических лиц в портфелях банков РФ составляет 1,3 трлн руб., из которых порядка 40% приходится на штрафы и пени. Об этом говорится в совместном исследовании СРО НАПКА и БКИ «Эквифакс».



«За год так называемый показатель NPL (характеризует динамику просроченной задолженности — прим. ред.) снизился на 10%. Таким образом, можно с уверенностью говорить, что тенденция по снижению уровня просроченной задолженности на фоне роста кредитного портфеля продолжается», — говорится в сообщении.



Авторы исследования отмечают, что 45% от всех клиентов хоть раз допускали техническую просроченную задолженность (от 1 до 30 дней). Стоит отметить, что 10 лет назад лишь 30% попадали в такую ситуацию. Однако с каждым годом соотношение меняется в сторону роста должников. Из них 72% возвращается в график. Объясняя причину внесения платежа с опозданием, клиенты в 35% случаев ссылались на забывчивость, 40% — на задержку зарплаты, 25% — на невозможность внести средства по причине отсутствия банкомата в месте нахождения (отпуск, командировка).

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