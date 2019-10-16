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Прожиточный минимум пенсионеров в Свердловской области хотят поднять до 9 тыс. 311 рублей

16 октябрь 2019 (15:52)

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит законопроект об увеличении прожиточного минимума пенсионеров. Соответствующий законопроект внесен правительством региона.

Предлагается повысить сумму до 9 тыс. 311 руб. в месяц, как и в целом по РФ.

В Свердловской области прожиточный минимум пенсионера в 9 тыс. 173 руб. (ниже, чем в других регионах) был установлен в конце июля 2019 года.

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