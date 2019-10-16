«Высок риск провала показателей»

Мусорная реформа, начавшаяся менее года назад, не принесла ожидаемых результатов. Кроме увеличения платы за вывоз мусора, других изменений в процессе сбора и переработки бытовых отходов практически не наблюдается. К такому выводу пришла федеральная Счетная палата. По ее мнению, основные показатели мусорной реформы сформулированы неэффективно: положения госпрограммы «Охрана окружающей среды» и нацпроекта «Экология» в части сбора и транспортировки ТКО не позволяют оценить прогресс в достижении этих показателей. Подтверждением тому является ситуация в Свердловской области, где из 12 мусороперерабатывающих комплексов и полигонов не заложено ни одного производства и площадки. И хотя операторы начали собирать с физических и юридических лиц деньги, «мусорный цикл» остается архаичным — в отличие от соседних регионов Свердловская область оказалась не способна выйти на новые схемы сбора ТКО.Отсутствие конкретики в положениях мусорной реформы создает риск провала поставленных показателей, пришли к выводу аудиторы Счетной палаты, изучив госпрограмму «Охрана окружающей среды» и нацпроект «Экология». Например, в документах нет ключевых показателей эффективности и экономического обоснования ввода в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации и обработке ТКО. Следовательно, неясна их будущая эффективность. Также в госпрограмме «Охрана окружающей среды» отсутствуют меры и целевые показатели по стимулированию раздельного сбора мусора. В результате не описана технология отделения пищевых отходов от остальных видов мусора и переработка на предприятиях.При этом в 2019 году в резервный фонд правительства РФ были возвращены 3 млрд 321,8 млн руб. федерального бюджета — более 90% средств, предусмотренных на реализацию федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».«Высок риск недостижения цели и целевых показателей по эффективному обращению с отходами производства и потребления», — заключили в Счетной палате.Ситуация на местах подтверждает выводы о проблемах с раздельным сбором мусора. Так, в Свердловской области за 9 месяцев в деле сбора и сортировки отходов не изменилось практически ничего. Вопрос о раздельном сборе отходов уже даже не поднимается. Строительство новых полигонов и мусороперерабатывающих заводов тормозится на стадии выбора места размещения. Сама реформа вызывает массовое недовольство населения. Все три оператора по работе с отходами фактически самоустранились от контактов со своими клиентами.Накануне появилась информация о проблемах раздельного сбора мусора в Екатеринбурге. Со ссылкой на и.о. директора екатеринбургского МУП «Спецавтобаза» Наталью Зубову сообщалось, что сбору препятствуют отдельные пункты законодательства Свердловской области. Так, в территориальной схеме обращения с ТКО отсутствует реестр контейнерных площадок и не отражен механизм раздельного сбора. Это тем более странно, что в структуре регионального Заксобрания существует специальная комиссия по проблемам мусорной реформы.В невозможности организовать в Екатеринбурге раздельный сбор недавно расписался и замглавы горадминистрации Алексей Бубнов. По его словам, пока в городе сохранится прежняя система сбора отходов.В такой ситуации в Свердловской области и окрестностях Екатеринбурга наблюдается серьезный дефицит полигонов для хранения, утилизации и переработки ТКО. О нем постоянно говорят представители министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, когда обосновывают потребность в строительстве мусороперерабатывающих заводов и полигонов.Всего в регионе планировалось построить 12 мусоросортировочных комплексов, рассчитанных на прием 1,5 млн т отходов в год. Возведение и запуск таких комплексов должны состояться в нижнетагильской агломерации (на 180-200 тыс. т отходов в год), в Краснотурьинске (100 тыс. т в год), в Красноуфимске (100 тыс. т в год). Заводы планируется построить в Алапаевске, Асбесте, Туринске и Талице — каждый на 50-100 тыс. т.Для нужд Екатеринбурга планировалось строить два мусоросортировочных завода мощностью 400 тыс. т отходов в год каждый, модернизировать Широкореченскую линию (200 тыс. т в год) из расчета утилизации в Екатеринбурге и окрестностях порядка 1 млн т отходов в год. Власти Свердловской области не раз декларировали, что все заводы будут построены до конца 2024 года.В общем, стартовавшая с задержкой реформа (с января 2019 года в отличие от других субъектов, — прим. ред.) буксует, а региональная территориальная схема размещения отходов не доработана до сих пор. Договоры на сбор и вывоз ТКО в Свердловской области заключены с тремя региональными операторами: в Восточной зоне (центр в Екатеринбурге) — с ЕМУП «Спецавтобаза», Западной — с ООО «ТБО Экосервис», Северной (Нижний Тагил) с ООО «Компания «Рифей».При этом раскритикованные Счетной палатой юридическая и техническая «сырость» документов по мусорной реформе присущи региональным концепциям и проектам. Все это привело к тому, что минэнергетики и ЖКХ Свердловской области не может согласовать проекты инвесторам мусорных заводов. В других случаях их отклоняют из-за возмущения местных жителей.Ранее сообщалось о подписании концессионного соглашения по строительству завода и полигона в Красноуфимске на 100 тыс. т. В I квартале его вынесли на общественное обсуждение и местность назвали «Уральский Шиес» — жители выступили против. О самом проекте было известно мало: оператор ООО «ТБО Экосервис» начал проектно-изыскательские работы для госэкспертизы проекта. Сроком строительства завода было заявлено II полугодие 2019 года.В августе 2019 года Свердловский облсуд приступил к рассмотрению иска жителя Красноуфимска Андрея Баженова, который требует отменить результаты общественных слушаний о строительстве мусоросортировочного завода и полигона в Красноуфимске. Истец утверждает, что в слушаниях приняли участие жители Красноуфимского городского округа, тогда как жителей Красноуфимска туда не пригласили. Перед этим — в мае — в этом городе состоялся протестный митинг, где жители выступили против мусоросортировочного завода, полигона и результатов общественных слушаний. Под требованием запретить ООО «ТБО Экосервис» возведение объектов собрали 9 тыс. подписей.В настоящее время решение по иску Андрея Баженова пока не вынесено, а проект завода и полигона в Красноуфимске находится на экспертизе Росприроднадзора. Соответственно, решения по нему минэнергетики и ЖКХ Свердловской области не приняло и не факт, что оно будет положительным. Как, например, было с заводом по переработке ТКО в Сысертском районе, против которого высказалась Росавиация.Все это заставляет усомниться в жизнеспособности и реалистичности планов, заявленных свердловскими властями и регоператорами. При этом 2024 год, что называется, не за горами, а с учетом протестного настроя населения Свердловской области и слабости правовой и юридической базы мусорной реформы на федеральном и областном уровнях — «существует риск провала» заявленных регионалами показателей.