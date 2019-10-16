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Минфин: уровень инфляции в РФ в 2020 году будет во многом зависеть от ЦБ

УрБК, Москва, 16.10.2019. Уровень инфляции в России в 2020 году будет во многом зависеть от политики Банка России. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова министра финансов РФ Антона Силуанова.



«Во многом будет зависеть от политики Центрального банка, насколько будут приниматься решения по цене денег, а это компетенция Банка России», — сказал он, отвечая на вопрос о наиболее вероятном уровне инфляции на 2020 год.



В конце сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что инфляция в РФ снижается быстрее тех ожиданий, которые он сам озвучивал в июле 2019 года. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин назвал одной из причин снижения инфляции в стране «подкрутку» Центробанком в ожидании прихода в экономику 700 млрд руб., который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.



По прогнозам Министерства, инфляция в 2020 году составит 3%. Минэкономразвития прогнозирует сильный дезинфляционный тренд в России, несмотря на смягчение ДКП. Расчеты основаны на том, что благодаря мерам ЦБ резко замедлится рост потребкредитования (с 20% в 2019 году до 4% в 2020 году). По мнению Орешкина, такое снижение возможно только в случае действенных мер ЦБ.



Банк России оценку считает нереалистичной и прогнозирует рост потребкредитования в 2020 году на 10%. ЦБ ожидает инфляцию на конец 2020 года в 4%.

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