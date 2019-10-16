«Зеленые зоны» под особой охраной

На заседании постоянной комиссии Екатеринбургской гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию 15 октября 2019 года депутаты решили поддержать инициативу главы города Александра Высокинского об увеличении особо охраняемых природных территорий (ООПТ). На сегодняшний день в городе создано самое большое число таких территорий местного значения среди всех городов Свердловской области, а именно — 16 единиц общей площадью 138,2 га. Среди них десять городских парков, четыре памятника ландшафтной архитектуры и два парка-выставки.Глава Екатеринбурга Александр Высокинский выступил с инициативой о защите от застройки популярных и любимых для многих горожан общественных пространств, чтобы каждый житель имел возможность посещать благоустроенные парки и скверы.«На сегодняшний день в городе есть зеленые зоны, которые не выделены в генплане как особо охраняемые природные территории. Этим зонам нужен особый статус. Статус ООПТ запрещает капитальное строительство на этих территориях. Просто нет и все», — сказал Александр ВысокинскийВ список территорий, составленный администрацией Екатеринбурга, которым хотят присвоить статус ООПТ, вошли: парк Хвойный; парк имени Коммунаров; сквер у Оперного театра; сквер имени Кирова; сквер у дома № 19 по улице Мира; сквер ЮНЕСКО; сквер на Вознесенской горке; сквер имени Клары Цеткин; сквер у Дендропарка по улице Куйбышева; сквер имени Джавахарлала Неру; сквер по улице Мичурина; сквер у магазина «Стрелец»; сквер по проспекту Орджоникидзе — улице Банникова; сквер на набережной Рабочей молодежи; сквер по улице Посадской; сквер по улице Кирова; сквер на площади Субботников; сквер у кинотеатра «Космос»; сквер на площади Обороны.В настоящее время администрацией города Екатеринбурга проведено экологическое обследование скверов ЮНЕСКО, имени Клары Цеткин и имени Джавахарлала Неру. По ним подготовлены картографические материалы, проекты паспортов ООПТ местного значения и проект постановления городской администрации для рассмотрения вопроса о присвоении этим площадкам особого статуса на заседании думы Екатеринбурга. Реализовать это планируется к 2020 году.Председатель комитета экологии Екатерина Мурзина сообщила, что площадь сквера ЮНЕСКО составляет порядка 8 тыс. кв. м. и имеет 13 видов зеленых насаждений.«В 2018 году было проведено экологическое исследование и установлено, что этот сквер соответствует всем критериям ООПТ местного значения. Здесь нужно говорить не только о биологической ценности насаждений, но и рекреационной высокой ценности. Этот сквер очень востребован у людей», — уточнила она.Сквер по улице Клары Цеткин будет входить в общую концепцию со сквером ЮНЕСКО — дорожки, фонари и скамейки будут в едином стиле. Зеленые территории разделяет лишь одна небольшая дорога.К сожалению решение по скверу имени Джавахарлала Неру пришлось отложить. Дело в том, что если на его территории будет запрещено проводить любое капитальное строительство, СвЖД рискует не реализовать проект развязки на улице Челюскинцев.Как ранее отметил заместитель начальника СвЖД по взаимодействию с органами власти Алексей Гребенкин, сейчас важно учесть интересы со всех сторон — железнодорожников, городской администрации, Совета Федерации, коммерческих структур, застройщиков и жителей ближайших домов.По словам Александра Высокинского, главам районов сейчас поставлена задача выявлять и другие зеленые зоны. Председатель гордумы Игорь Володин рассказал, что скверу у Театра Драмы, в котором жители Екатеринбурга протестовали против строительства собора святой Екатерины, присвоить особый статус должны уже в ноябре 2019 года.Депутаты Екатеринбургской городской думы прошлого созыва уже вели эту работу. Были внесены изменения в перечень городских парков и скверов для организации особо охраняемых природных территорий. Документ содержал 60 площадок, но особый статус был присвоен только нескольким «зеленым» зонам.На сегодняшний день в городе создано самое большое количество особо охраняемых природных территорий местного значения среди всех городов Свердловской области, а именно — 16 единиц общей площадью 138,2 га. Среди них десять городских парков, четыре памятника ландшафтной архитектуры и два парка-выставки.Глава Екатеринбурга неоднократно акцентировал внимание на том, что планируется обновить и создать «зеленые зоны» не только в центральной части города, но и в удаленных районах. Кроме того, Александр Высокинский особо отметил, что зоны отдыха должны находиться в шаговой доступности, чтобы каждый горожанин имел возможность провести время в комфортных и безопасных условиях.Минимальный объем работ, которые собираются провести — это выложить пешеходные дорожки, установить скамейки, освещение и видеонаблюдение. Также в планах начать максимально продуктивно эксплуатировать «зеленые зоны» зимой, так как большую часть года они используются в малом объеме. В качестве первых идей Александр Высокинский назвал установку детских горок и модульных зданий, где можно будет согреться.В ближайшее время в парках возле здания УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области и Камвольного комбината появятся благоустроенные площадки для выгула животных. Они будут огорожены забором и закрываться, чтобы собаку можно было спустить с поводка. Для хозяина будет установлена скамейка. Через год будет принято решение, убирать ли такие зоны или развивать подобный опыт в других частях города.Статус особо охраняемых природных территорий местного значения скверам имени Джавахарлала Неру, ЮНЕСКО и на улице Клары Цеткин депутаты гордумы планировали утвердить на заседании 22 октября.