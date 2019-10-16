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Двое жителей Екатеринбурга приговорены к реальному лишению свободы за хищение автомобилей с помощью спецустройств
16 октябрь 2019 (14:12)
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Игоря и Александра Ушениных и Григория Жеребцова, которые обвинялись в хищении автомобилей с помощью спецустройств.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Игорь Ушенин в сентябре 2017 года приобрел техническое средство для перехвата и эмулирования радиокоманд пультов дистанционного управления автомобильными системами охранных сигнализаций («код-граббер»). После чего мужчина предложил своему сыну Александру Ушенину и мужу своей дочери Григорию Жеребцову, который на то время проходил службу в должности оперуполномоченного ОУР УМВД России по Екатеринбургу, совершить хищение автомобилей, на что те согласились.
«Схема хищения всегда использовалась одна и та же: в вечернее либо ночное время обвиняемые приезжали к месту совершения преступления, выбирали автомобиль, отключали сигнализацию при помощи «код-граббера» и дистанционно запускали двигатель. После чего один из троих садился в похищаемый автомобиль и перегонял его в заранее арендованный гаражный бокс. В результате осенью 2017 года обвиняемые похитили на территории Екатеринбурга четыре автомобиля на общую сумму более 3,2 млн руб.», — сообщают в ведомстве.
В ходе совершения хищения пятого автомобиля отец и сын Ушенины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, в связи с чем не смогли довести преступление до конца.
«Нерадивого правоохранителя в кратчайший срок с позором уволили по отрицательным мотивам из системы МВД, отныне ему дорога в органы внутренних дел закрыта навсегда», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Мужчинам предъявили обвинение по части 3 и 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах» и по части 3 статьи 30, пункта «б», части 4 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».
Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил наказание Игорю Ушенину в виде 7 лет лишения свободы, Александру Ушенину — в виде 8 лет лишения свободы, Григорию Жеребцову в виде 6 лет лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Игорь Ушенин в сентябре 2017 года приобрел техническое средство для перехвата и эмулирования радиокоманд пультов дистанционного управления автомобильными системами охранных сигнализаций («код-граббер»). После чего мужчина предложил своему сыну Александру Ушенину и мужу своей дочери Григорию Жеребцову, который на то время проходил службу в должности оперуполномоченного ОУР УМВД России по Екатеринбургу, совершить хищение автомобилей, на что те согласились.
«Схема хищения всегда использовалась одна и та же: в вечернее либо ночное время обвиняемые приезжали к месту совершения преступления, выбирали автомобиль, отключали сигнализацию при помощи «код-граббера» и дистанционно запускали двигатель. После чего один из троих садился в похищаемый автомобиль и перегонял его в заранее арендованный гаражный бокс. В результате осенью 2017 года обвиняемые похитили на территории Екатеринбурга четыре автомобиля на общую сумму более 3,2 млн руб.», — сообщают в ведомстве.
В ходе совершения хищения пятого автомобиля отец и сын Ушенины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, в связи с чем не смогли довести преступление до конца.
«Нерадивого правоохранителя в кратчайший срок с позором уволили по отрицательным мотивам из системы МВД, отныне ему дорога в органы внутренних дел закрыта навсегда», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Мужчинам предъявили обвинение по части 3 и 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах» и по части 3 статьи 30, пункта «б», части 4 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».
Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил наказание Игорю Ушенину в виде 7 лет лишения свободы, Александру Ушенину — в виде 8 лет лишения свободы, Григорию Жеребцову в виде 6 лет лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.
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